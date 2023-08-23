Microsoft представила игровое кресло в стиле Starfield
Артем Фунтиков —
Фото: Gamespot
Microsoft и производитель ортопедических матрасов Tempur создали невероятное НАСАпанк-кресло. Выглядит оно очень футуристично, однако не стоит переживать о цене, купить его вы все равно не сможете.
Внешне кресло повторяет кабину космического корабля. На каждом из подлокотников размещены джойстики для регулировки положения сидушки. Перед лицом игрока расположен огромный монитор, окруженный множеством декоративных тумблеров, клавиш, и импровизированных панелей управления. Скорее всего дизайн был создан на основе модели из игры Starfield, выход которой состоится 6 сентября на консолях и ПК.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Посидеть в кресле можно в Кельне, Германия, на выставке Gamescom. Затем аксессуар отправится в магазин Saturn Xperion в том же городе на следующей неделе и продолжит свое путешествие по игровым выставкам.
В конце 2023 года Tempur и Xbox проведут благотворительный розыгрыш кресла, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides