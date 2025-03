Microsoft расстроила фанатов Gears of War

Поклонники «гирзы» заранее отказываются покупать урезанную коллекцию ремастеров. Поклонники «гирзы» заранее отказываются покупать урезанную коллекцию ремастеров. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Редактор Windows Central Джез Корден сообщил, что сборник ремастеров Gears of War Collection выйдет без мультиплеера. В ней по-прежнему будет совместный кооператив, однако провести совместные баталии будет нельзя.Разочарованные фанаты отметили, что при таком раскладе Gears of War Collection нет смысла покупать, поскольку многие полюбили игру именно за сражения «команда на команду». Кроме того, не исключено, что ценник на урезанное переиздание будет как за новую игру.Вероятно, отказ от мультиплеера стал следствием разработки Gears of War: E-Day. Microsoft может переживать, что проверенная временем серия игр получит больше внимания нежели свежи тайтл, который обязан оправдать затраты на разработку.Если слухи подтвердятся, Gears of War Collection выйдет на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 уже в этом году, а Gears of War: E-Day может задержаться до следующего.