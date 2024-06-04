Microsoft скоро представит портативный Xbox

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Консоль объявят на ближайшей презентации Xbox Games Showcase.В этом уверен блогер под ником eXtas1s. При этом инсайдер не утверждает, что устройство покажут вживую или огласят его характеристики. Вероятно, Microsoft обойдется лишь анонсом, который станет главной фишкой презентации.Догадки определенно могут стать правдой, поскольку автор уже неоднократно предоставлял достоверную информацию об играх. Например, о дате релиза Hellblade 2 и появлении Lords of the Fallen в Game Pass. Также на 9 июня на Xbox Games Showcase представят порядка 10 игр от внутренних студий игрового подразделения и один новый проект.