Microsoft запустила Xbox AI. Зачем нам игры на консолях, когда есть нейросети?

Фархад

Xbox AI

Компания Microsoft постепенно начинает добавлять функции ИИ в… консоли Xbox. Встречайте: Xbox AI — чат-бот, который будет обрабатывать запросы в онлайн-поддержку.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Софтверный гигант уже много лет использует различные модели ИИ для управления облачной платформой Xbox и некоторыми сервисами, но интеграции Copilot в панель управления консолью мы ещё не получили. Видимо, в компании осознают негативное восприятие нейросетевых функций геймерами.

Помимо чат-бот для Xbox, Microsoft планирует обновить панель управления Xbox, внедрив поиска «на естественном языке на основе ИИ». Это даже звучит нелепо. На странице поддержки Xbox говорится, что нововведение позволит искать «игры-головоломки для детей» и получать релевантные результаты. Сейчас можно искать только по точному названию игры.

Наверняка вы тоже заметили, что на консолях Xbox и PlayStation мы продолжаем получать всё, что угодно, кроме игр.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Гениальный шаг: Кодзима выкупил все права на Death Stranding и выпустил игру на Xbox
PS5 Pro — не нужна: эксперты оценили новую консоль
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1174
Dmitriy
Их маркетолухи еще не осознали, что 100500 чат-ботов уже всех достали?
Вчера в 21:52
#

Читайте также