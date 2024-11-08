Microsoft запустила Xbox AI. Зачем нам игры на консолях, когда есть нейросети?







Компания Microsoft постепенно начинает добавлять функции ИИ в… консоли Xbox. Встречайте: Xbox AI — чат-бот, который будет обрабатывать запросы в онлайн-поддержку. Компания Microsoft постепенно начинает добавлять функции ИИ в… консоли Xbox. Встречайте: Xbox AI — чат-бот, который будет обрабатывать запросы в онлайн-поддержку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Софтверный гигант уже много лет использует различные модели ИИ для управления облачной платформой Xbox и некоторыми сервисами, но интеграции Copilot в панель управления консолью мы ещё не получили. Видимо, в компании осознают негативное восприятие нейросетевых функций геймерами.Помимо чат-бот для Xbox, Microsoft планирует обновить панель управления Xbox, внедрив поиска «на естественном языке на основе ИИ». Это даже звучит нелепо. На странице поддержки Xbox говорится, что нововведение позволит искать «игры-головоломки для детей» и получать релевантные результаты. Сейчас можно искать только по точному названию игры.Наверняка вы тоже заметили, что на консолях Xbox и PlayStation мы продолжаем получать всё, что угодно, кроме игр.