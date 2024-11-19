Мистическая Control от создателя Макса Пэйна выйдет на Mac

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Студия подарившая геймерам Макса Пэйна и Алана Уэйка рассказала, что портирует Control Ultimate Edition для компьютеров Mac. Релиз назначен на 12 февраля 2025 года.Расширенное издание включает в себя два дополнения, одно из которых раскрывает связь главной героини Джесси Фэйден и писателя Алана Уэйка. Кроме того, Ultimate Edition отличается слегка подтянутой графикой и поддержкой трассировки лучей.Сюжет игры связан с «Федеральным Бюро Контроля», вымышленной организацией по изучению и сдерживанию паранормальных существ и явлений. Главная героиня Джесси Фэйден, в поисках своего брата Дилана, внезапно становиться новым директором Бюро. Ей предстоит исследовать Старейший Дом — штаб-квартиру тайного ведомства и защитить ее от вторжения «Иссов», враждебных сущностей из другого измерения.Впервые Control была выпущена в 2019 году для ПК, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One. В 2021 году игру портировали на консоли нового поколения Xbox Series X|S и PS 5.