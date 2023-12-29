«Многочасовые сэйвы пропали, как и мой отец»: Baldur’s Gate 3 на Xbox продолжает удалять сохранения

Ролевая игра от студии Larian заслужила десятки почетных наград, включая игру года. Однако пользователи консолей Xbox продолжают сообщать о багах с сохранениями. Файлы прогресса исчезают после десятков пройденных часов и не дают дойти до финала.
Проблема была известна с момента появления консольного порта 8 декабря. Сэйвы пропадали вне зависимости от действий игрока, после перезапуска сессии или с выходом обновлений. С выходом патча на 20 ГБ от 11 декабря, разработчики сообщили об устранении ошибки, но отзывы пользователей подтверждают обратное.
Главный посыл геймеров — не покупать игру, пока ее окончательно не починят. Вот некоторые из комментариев из Xbox Microsoft Store:
AlphaWolf637
«50+ часов в канализацию. Я был в конце 2-го акта. Я сделал все, чтобы не потерять сейвы, но потерял их. Ошибка не была исправлена. Обновление на 20 ГБ абсолютно ничего не дало.»
ijay13420
Потерял 30 часов геймплея. Я бы не стал покупать игру и не буду запускать снова, пока не будет подтверждено исправление. Бета-тестеры!! Потеряны все сохранения, 60+ часов за 2 персонажа. Какого черта? Почему игра вообще вышла в таком виде?»
Некоторые сообщают, что после бага игра перестает запускаться:
DaWubbaDucky
«Я не из тех, кто часто оставляет отзывы, но сегодня такой день. Геймплей и сюжет этой игры лучшее, что я видел до сих пор и заслуживают 5 звезд. Тем не менее, игра по состоянию на сегодняшнее утро полностью неиграбельна. Мы с моей девушкой собирались поиграть в кооперативе, и я заметил, что все мои сохранения были удалены. Я безуспешно пытался их восстановить, и теперь каждый раз, когда я пытаюсь начать новую игру, она вылетает. Очень обидно. Я буду искать возврат средств, если проблема не будет решена. Ошибки — это 0 звезд для этой игры, так как на данный момент в нее нельзя играть. Так что, мои друзья-геймеры, считайте, что вы предупреждены.»
Dissident1909
«Bg3, это «Игра года», но не по мнению многих игроков Xbox, так как они теряли весь свой прогресс снова и снова с момента выпуска. Люблю игру, отсюда и 3 попытки насладиться ею, но общее чувство — разочарование. Larian и Microsoft выдают типичный, «мы заработали деньги, поэтому мы не будем возиться с этой небольшой группой игроков, испытывающих проблемы с поломкой» Если игра нестабильна, не выпускайте ее. Многие из нас просто помнят BG3 как единственную игру, которая удаляла мой прогресс 3 раза, в общей сложности на 200 часов. BG3 не была готова для Xbox.»
Впрочем, некоторые отнеслись к потере с юмором:
Formofiji1649
«Мои многочасовые сейвы исчезли, как и мой отец. Только это немного больнее.»
Сотрудники Larian заверяют, что продолжают заниматься поиском проблемы, но работа замедлилась в связи с наступлением праздников.