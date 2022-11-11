Игры Мобильные игры

Мобильную Battlefield сравнили с ПК-версией игры. Отзывы неоднозначные

Артем
battlefmob.jpg

В сеть выложили видео игрового процесса Battlefield Mobile. Игру сравнивают с проектом десятилетней давности.

На данный момент тестирование мобильной версии игры проходит преимущественно в странах Азии. Игроки с других континентов также "обкатывают" бета-версию, но вынуждены использовать VPN-сервисы.

В связи с этим на YouTube уже можно найти ролики с игровым процессом. В комментариях некоторые игроки отмечают, что Battlefield Mobile похожа на ПК-версию третьей и четвертой части серии, но с минимальными графическими настройками. Другие вынесли вердикт: «как Call of Duty Mobile, только плохая», но «лучше, чем Battlefield 2042».

В то же время проект похвалили за игровой процесс, который больше похож на классические части тайтла, но отметили плохую оптимизацию — даже на мощных смартфонах тормозит.


Когда Battlefield Mobile выйдет из стадии бета-теста, на данный момент не известно.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+4442
Carter_Mayers
Игры на мобилках, никогда не станут такими же крутыми, как на PC и консольках. Сколько бы не пыжились а всё равно будет посредственный проходняк
час назад в 19:32
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