Мобильную Battlefield сравнили с ПК-версией игры. Отзывы неоднозначные

В сеть выложили видео игрового процесса Battlefield Mobile. Игру сравнивают с проектом десятилетней давности.На данный момент тестирование мобильной версии игры проходит преимущественно в странах Азии. Игроки с других континентов также "обкатывают" бета-версию, но вынуждены использовать VPN-сервисы.В связи с этим на YouTube уже можно найти ролики с игровым процессом. В комментариях некоторые игроки отмечают, что Battlefield Mobile похожа на ПК-версию третьей и четвертой части серии, но с минимальными графическими настройками. Другие вынесли вердикт: «как Call of Duty Mobile, только плохая», но «лучше, чем Battlefield 2042».В то же время проект похвалили за игровой процесс, который больше похож на классические части тайтла, но отметили плохую оптимизацию — даже на мощных смартфонах тормозит.Когда Battlefield Mobile выйдет из стадии бета-теста, на данный момент не известно.