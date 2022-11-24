МВД хочет собрать кибердружины для патрулирования метавселенных
Александр Кузнецов —
По данным ТАСС, Министерство внутренних дел РФ планирует попросить законодателей разработать законопроект, который будет регулировать сферы VR и AR. По мнению представителей ведомства, игры в виртуальной реальности и метавселенные в существующем виде негативно влияют на жителей России.
Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ Александр Смирнов заявил, что продающиеся в России гарнитуры виртуальной и дополненной реальности деструктивно воздействуют на пользователей. Решить проблемы, по его мнению, можно принятием соответствующих законодательных норм. В частности Смирнов предложил обязать издателей VR- и AR-игр маркировать контент с указанием возрастных ограничений. Он также считает необходимым набрать добровольцев и создать наделённые определённым юридическим статусом кибердружины, которые займутся поиском деструктивного контента в играх и метавселенных.
В сентябре текущего года в Совете Федерации уже обсуждалось регулирование метавселенных. Тогда сенаторы сошлись во мнении, что контроль в этой сфере необходим, но излишне жёсткие законодательные ограничения могут негативно сказаться на развитии технологий в РФ.
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