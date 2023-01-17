«На экране будут 50 оттенков серого»: стали известны детали исторической игры «Смута»

Основатель студии Syberia Nova рассказал о локациях и каким будет процесс игры. Сюжетно разработчики планируют воссоздать события 1612 года с участием Минина и Пожарского.На данный момент в планах создателей сделать процесс прохождения линейным. Открытого мира не будет, а карта будет открываться по мере прохождения. Между доступными локациями можно будет перемещаться, но не мгновенно, как это обычно бывает в играх. В процессе перехода можно столкнуться с различными событиями или битвами с врагом. Кроме Нижнего Новгорода и Ярославля (во время восстания), игрок посетит Москву и лесные окрестности Руси, а сами города будут делиться на 2-3 больших района. Чтобы точно воссоздать исторические события, Syberia Nova выезжали на съемки в нижегородский кремль и купеческое подворье. Благодаря сбору дополнительных материалов ключевые здания будут доступны для исследования.Боевая система позволит менять облик персонажа, переодевшись в разбойника, крестьянина, князя или скомороха. К каждому образу будет привязано свое оружие. Сражаться предстоит, как с дикими животными, так и с людьми. Впрочем, с некоторыми врагами можно будет договориться.Над сюжетной частью «Смуты» работают пять исторических консультантов с научными степенями, а вот с костюмами возникает вопрос:«"Трагичность" ситуации в том, что там — в нашем костюмном цехе — сплошная сермяга. Если делать все достоверно, то на экране будут пятьдесят оттенков серого. В одежде крестьян — уж совершенно точно. Поэтому стоит дилемма, как поступить. Сделать нарядно или достоверно».Проект рассчитан для пользователей ПК, но не исключается выход и на консолях. Разработчикам хотелось бы попасть в Steam и в Epic Games Store, но вероятнее всего работать они будут с VK Play.