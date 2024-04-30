На iOS и Android вышла Loop Hero — хит от российских разработчиков

Артем
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ПК-версия игры от студии Four Quarters на старте взяла вторую строчку в Steam по недельным продажам и привлекла свыше 150 тыс игроков всего за сутки. Теперь «рогалик» добрался и до мобильных платформ.

Loop Hero — это пиксельный «рогалик» с элементами карточной игры, несмотря на свое скромное оформление, он может увлечь на десятки, а то и сотни часов. Помимо перечисленных жанров, игра, можно сказать, играет сама в себя. Ваша роль подставлять нужные карты, чтобы герой мог преодолеть преграды и сразится с нечистью. Разнообразия добавляют внезапно открывающиеся комбинации действий, которые станут преимуществом и одновременно проклятием для игрока. Несмотря на простоту и незаурядность, в Loop Hero есть хорошо прописанные персонажи и очень художественный сюжет.


Мобильную версию Loop Hero адаптировали под сенсорное управление, а для iOS добавлена совместимость с MFi-контроллерами. Также заявлены кроссплатформенные сохранения. 

На старте доступна только первая глава. В App Store полная версия на русском языке обойдется в 600 рублей. Сделать это можно по нашей инструкции

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Для пользователей Android все намного сложнее. Игру не найти в Google Play, а при переходе с сайта мобильного издателя Playdigious становится ясно, что для российского региона она недоступна. 

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Игроки штурмуют комментарии официальной VK-странички Four Quarters и просят добавить Loop Hero в RuStore. Скорее всего этого не произойдет, поскольку за ограничениями обычно стоит зарубежный издатель.
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Комментарии

+178
antonchik55
Хит?!
Создатели Atomic Heart «ясно, пошел я нахер»
2 часа назад в 20:44
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