На iOS и Android вышла Loop Hero — хит от российских разработчиков
Артем Фунтиков
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ПК-версия игры от студии Four Quarters на старте взяла вторую строчку в Steam по недельным продажам и привлекла свыше 150 тыс игроков всего за сутки. Теперь «рогалик» добрался и до мобильных платформ.
Loop Hero — это пиксельный «рогалик» с элементами карточной игры, несмотря на свое скромное оформление, он может увлечь на десятки, а то и сотни часов. Помимо перечисленных жанров, игра, можно сказать, играет сама в себя. Ваша роль подставлять нужные карты, чтобы герой мог преодолеть преграды и сразится с нечистью. Разнообразия добавляют внезапно открывающиеся комбинации действий, которые станут преимуществом и одновременно проклятием для игрока. Несмотря на простоту и незаурядность, в Loop Hero есть хорошо прописанные персонажи и очень художественный сюжет.
Мобильную версию Loop Hero адаптировали под сенсорное управление, а для iOS добавлена совместимость с MFi-контроллерами. Также заявлены кроссплатформенные сохранения.
На старте доступна только первая глава. В App Store полная версия на русском языке обойдется в 600 рублей. Сделать это можно по нашей инструкции.
Для пользователей Android все намного сложнее. Игру не найти в Google Play, а при переходе с сайта мобильного издателя Playdigious становится ясно, что для российского региона она недоступна.
Игроки штурмуют комментарии официальной VK-странички Four Quarters и просят добавить Loop Hero в RuStore. Скорее всего этого не произойдет, поскольку за ограничениями обычно стоит зарубежный издатель.