На Mac появилась долгожданная игра Stray про бездомного кота

Издатель Annapurna Interactive и студия BlueTwelve Studio выпустили игру Stray для macOS. До этого она стала доступна на Windows, Xbox и PlayStation.
Stray — это приключенческая игра от третьего лица, в которой главный герой кот бродит по мрачному постапокалиптическому городу. «Бродите по окрестностям вверх и вниз, защищайтесь от непредвиденных угроз и разгадывайте тайны этого неприветливого места, населенного любопытными дроидами и опасными существами», — так геймплей описывают сами разработчики.
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Разработчики при портировании Stray с Windows на Mac использовали специальные утилиты, созданные компанией Apple как раз для таких целей: программу Metal 3 и технологии MetalFX. Предусмотрена поддержка только процессоров Apple Silicon (M1/M2/M3).
Stray продаётся в App Store за 2490 рублей. В Steam её можно купить гораздо дешевле — за 930 рублей, а на старте она стоила 700.