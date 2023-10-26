На Metacritic появилась страница с Half-Life 3. Неужели дождались?

Артем
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На сайте собираются отзывы критиков и профильных изданий. По итогам обзоров подсчитываются баллы и выставляется общая оценка, на основе которой пользователи могут оценить контент перед покупкой. Фанаты Half Life заметили появление страницы для третьей части серии.

Однако на данный момент колонка не подает каких-либо признаков жизни. Примерные даты выхода или анонса не указаны. Единственной информацией является название Half Life 3 и платформа — ПК. От Valve намеков на выход продолжения и даже разработки фантастического шутера также не поступало, поэтому о причинах появления страницы ничего неизвестно.

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Вот уже более 17 лет поклонники серии игроки ждут продолжения легендарной франшизы. Последняя часть посвященная Гордону Фримену выходила в 2006 году, а финал второго эпизода закончился неоднозначно и намекал на продолжение.
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Источник:
Metacritic
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Комментарии

tellurian
+4745
tellurian
Там же есть страница ГТА6.
26 октября 2023 в 18:05
#
0
Ilyazy Drake
19 лет, 2 часть вышла в 2004
27 октября 2023 в 10:33
#
Cinematic
+379
Cinematic Ilyazy Drake
Было еще два эпизода, раз в год
Вчера в 18:27
#
Cinematic
+379
Cinematic
И Тим Фортрес 3, да.. там же.
Вчера в 18:25
#