На Metacritic появилась страница с Half-Life 3. Неужели дождались?

На сайте собираются отзывы критиков и профильных изданий. По итогам обзоров подсчитываются баллы и выставляется общая оценка, на основе которой пользователи могут оценить контент перед покупкой. Фанаты Half Life заметили появление страницы для третьей части серии.Однако на данный момент колонка не подает каких-либо признаков жизни. Примерные даты выхода или анонса не указаны. Единственной информацией является название Half Life 3 и платформа — ПК. От Valve намеков на выход продолжения и даже разработки фантастического шутера также не поступало, поэтому о причинах появления страницы ничего неизвестно.Вот уже более 17 лет поклонники серии игроки ждут продолжения легендарной франшизы. Последняя часть посвященная Гордону Фримену выходила в 2006 году, а финал второго эпизода закончился неоднозначно и намекал на продолжение.