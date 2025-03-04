На ПК вышла улучшенная версия GTA V. Что добавили?





Студия Rockstar Games выпустила на компьютеры игру GTA V Enhanced — это некстген-версия GTA V, которая с 2022 года была доступна только на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Тайтл доступен в Steam и Epic Games Store, он весит около 100 ГБ и распространяется бесплатно для всех обладателей лицензионной версии GTA V (а при отсутствии лицензии его можно купить отдельно). Студия Rockstar Games выпустила на компьютеры игру GTA V Enhanced — это некстген-версия GTA V, которая с 2022 года была доступна только на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Тайтл доступен в Steam и Epic Games Store, он весит около 100 ГБ и распространяется бесплатно для всех обладателей лицензионной версии GTA V (а при отсутствии лицензии его можно купить отдельно). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Улучшения в GTA V Enhanced:· Поддержка геймпада DualSense· Многоканальный звук Dolby Atmos· Более качественная графика с повышенным разрешением· Ускоренная загрузка, трассировка лучей и апскейлер изображения· Дополнительный контент в многопользовательском режиме Grand Theft Auto Online (скоростные машины, встроенными мини-игры и прочее)GTA V Enhanced ставится отдельно от GTA V. В играх нет кроссплея и автоматической синхронизации прогресса (хотя прогресс можно перенести вручную из старой версии игры в новую). Дальнейшие апдейты они будут получать независимо друг от друга.