На ПК вышла улучшенная версия GTA V. Что добавили?

Александр


Студия Rockstar Games выпустила на компьютеры игру GTA V Enhanced — это некстген-версия GTA V, которая с 2022 года была доступна только на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Тайтл доступен в Steam и Epic Games Store, он весит около 100 ГБ и распространяется бесплатно для всех обладателей лицензионной версии GTA V (а при отсутствии лицензии его можно купить отдельно).

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Улучшения в GTA V Enhanced:

· Поддержка геймпада DualSense
· Многоканальный звук Dolby Atmos
· Более качественная графика с повышенным разрешением
· Ускоренная загрузка, трассировка лучей и апскейлер изображения
· Дополнительный контент в многопользовательском режиме Grand Theft Auto Online (скоростные машины, встроенными мини-игры и прочее)

GTA V Enhanced ставится отдельно от GTA V. В играх нет кроссплея и автоматической синхронизации прогресса (хотя прогресс можно перенести вручную из старой версии игры в новую). Дальнейшие апдейты они будут получать независимо друг от друга.
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