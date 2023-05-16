На VK Play появилась демоверсия Atomic Heart

Артем
atomicheart---16022023-1_12_09-1.jpg

Игроки смогут оценить графику, игровой процесс, познакомиться с персонажами игры и сразиться с восставшими роботами. Демоверсия бесплатна и доступна для скачивания с VK Play, а также в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud. 

Игра начинается с торжественного парада, посвященного открытию системы Коллектив 2.0, которая позволяет управлять роботами и получать дополнительные знания. Местные жители расскажут историю развития альтернативного СССР, а майор Нечаев отправится на секретное Предприятие 3826. Там игрока встретят роботы, которые восстали против собственных создателей. В прологе можно оценить красоту графики, ознакомиться с базовым управлением, увидеть разнообразие отсылок и пасхалок, также сразиться с обезумившими киборгами.

В период с 15 по 22 мая на VK Play  можно будет приобрести все доступные издания игры Atomic Heart со скидкой: 

  •  Базовая Игра (-25%) — 1 874 руб. 
  •  Золотое издание (-30%) — 2 240 руб.
  •  Премиум издание (-30%) — 2 520 руб.

Atomic Heart — это динамичный шутер от первого лица с элементами RPG, который погружает игрока в альтернативный технологически безупречный и утопичный Советский Союз. Разработкой занимается студия Mundfish. На территории России Atomic Heart можно приобрести на платформе VK Play. 

Демоверсия уже доступна для скачивания по этой ссылке.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Показан первый тизер дополнения Atomic Heart. Когда ждать?
Создатели Atomic Heart выпустили редкие часы «Капсула». В чем их ценность?
Российская инди-студия выпустила игру про первый контакт инопланетян с колхозниками. Да это же приквел к Atomic Heart!
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу