На VK Play появилась демоверсия Atomic Heart

Игроки смогут оценить графику, игровой процесс, познакомиться с персонажами игры и сразиться с восставшими роботами. Демоверсия бесплатна и доступна для скачивания с VK Play, а также в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud.
Игра начинается с торжественного парада, посвященного открытию системы Коллектив 2.0, которая позволяет управлять роботами и получать дополнительные знания. Местные жители расскажут историю развития альтернативного СССР, а майор Нечаев отправится на секретное Предприятие 3826. Там игрока встретят роботы, которые восстали против собственных создателей. В прологе можно оценить красоту графики, ознакомиться с базовым управлением, увидеть разнообразие отсылок и пасхалок, также сразиться с обезумившими киборгами.
В период с 15 по 22 мая на VK Play можно будет приобрести все доступные издания игры Atomic Heart со скидкой:
- Базовая Игра (-25%) — 1 874 руб.
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- Премиум издание (-30%) — 2 520 руб.
Atomic Heart — это динамичный шутер от первого лица с элементами RPG, который погружает игрока в альтернативный технологически безупречный и утопичный Советский Союз. Разработкой занимается студия Mundfish. На территории России Atomic Heart можно приобрести на платформе VK Play.
Демоверсия уже доступна для скачивания по этой ссылке.