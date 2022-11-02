На VK Play стартовал предзаказ долгожданной игры Atomic Heart про технологически успешный СССР

Игровая площадка VK Play объявила о старте предзаказов приключенческого шутера с элементами ролевой игры Atomic Heart от студии Mundfish для игроков из России и стран СНГ. Игра выйдет 21 февраля.
Трейлер Atomic Heart демонстрирует множество кадров, раскрывающих детали альтернативного технологически безупречного и утопичного Советского Союза, а также показывает возможности боевой системы. Игроки смогут адаптировать свой боевой стиль к каждому противнику.
Вместе с выпуском трейлера разработчики открыли предварительные заказы и анонсировали дату релиза — 21 февраля 2023 года. Игроки могут предзаказать Atomic Heart в трех изданиях:
- Стандартное издание — 2499 рублей
- Золотое издание — 3199 рублей
- Премиум издание — 3599 рублей
В стандартное издание, помимо основной игры, войдут уникальные внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». Расширенное золотое издание включает Atomic Pass, открывающий доступ к будущим DLC, а также эксклюзивный скин перчатки — одного из последних подарков главному герою от ученого из лаборатории Сеченова. В премиум-издании игроки дополнительно получат уникальные внешние виды АК и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.
Узнать больше о шутере можно с помощью голосового помощника Маруся от VK. Маруся напомнит, когда выходит игра, расскажет, кто изобрел роботов Atomic Heart, что означает всеобщая полимеризация 1955 года и кто такой майор П-3.