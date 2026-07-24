Наши и Чужие, Змей и крысы: во что поиграть в августе 2026

Содержание

Ил-2. Корея

Beast of Reincarnation

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Mafia: The Old Country — Man of Honor

The Sinking City 2

Mortal Shell II

Aliens: Fireteam Elite 2

Star Wars: Zero Company

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Resonance: A Plague Tale Legacy

Август — месяц, когда игровое затишье перед осенней бурей начинает потихоньку спадать. По такому поводу, мы отобрали десять самых горячих тайтлов, ради которых пора расчищать место на своем SSD. Рассказываем, во что мы будем залипать ночами в последний месяц лета.1C Game Studiosавиасимулятор, экшенодиночный, мультиплеерPC, VR4 августаЛегендарный отечественный авиасим совершает грандиозный вираж и переносит нас в эпохальную эру Корейской войны, когда поршневые «старички» впервые сошлись в смертельном пике с реактивными истребителями. Игроков ждет гигантская гибридная карта площадью свыше 200 тысяч квадратных километров и дотошно воссозданные кабины, где каждый тумблер щелкает с физической достоверностью. Помимо роли пилота, в режиме карьеры можно взять на себя обязанности командира авиаполка и рулить логистикой. А детальная модель делают погружение глубоким, как тихоокеанский желоб. Процесс пилотирования обещает быть настоящей проверки вестибулярного аппарата.Game Freakэкшен-RPG, соулслайкодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S4 августаСоздатели Pokémon внезапно сбросили яркие детские одежды и выдали мрачную, завораживающую постапокалиптическую ролевуху. Мы берем под контроль девушку Эмму, повелевающую опасной скверной, и её верного пса Ку в путь по разрушенной и заросшей Японии 4026 года. Местный геймплей — это изящный гибрид Black Myth: Wukong и Sekiro, где приходится филигранно сочетать уклонения, фазовые атаки и командные связки с четвероногим напарником. Визуально тайтл напоминает жутковатую, но прекрасную сказку с нотками анимации Миядзаки в футуристичном сеттинге. Враги — от жутких монстров-мутантов до стальных роботов — не прощают ошибок, проверять пластик геймпада на прочность в каждом боссфайте.Arc System Worksфайтингодиночный, мультиплеерPC, PlayStation 56 августаМастера из Arc System Works объединились с Marvel и создали безумный командный 2.5D-файтинг в формате 4 на 4, заправленный ярким аниме-стилем. В центре сюжета — суровый турнир, ради победы в котором суперам и злодеям приходится сбиваться в немыслимые альянсы. Разрушаемые арены с механикой Wall Break, зрелищные ассисты и комбо-связки заливают экран эффектами так, будто попал на безумное файершоу. Остается вериться, что отклик и сетевой код не помешают подрихтовать лицо Капитану Америке за Доктора Дума.Hangar 13приключенческий экшенодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S14 августаКрупное сюжетное дополнение для криминального приквела возвращает нас в суровую Сицилию начала XX века. Главный герой Энцо Фавара объединяется с молодым Эннио Сальери — да-да, тем самым будущим Доном из классической первой части. Игроков ждут две свежие сюжетные главы, наполненные кинематографичными перестрелками, разборками кланов и атмосферой в духе «Крёстного отца». Разработчики расширили режим свободных покатушек, добавили опасные поручения, экстрим-челленджи и пополнили арсенал сицилийских стволов. Подача истории остаётся верна корням серии: густая драма о чести и предательстве.Frogwaressurvival horror, экшенодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S18 августаСтудия Frogwares решила сместить акцент с лафкрафтианского детектива на чистокровный хоррор и выживание на улочках затopленного США 1920-х годов. Нас ждет визит в проклятый город Аркхем, где уровень воды растёт с каждой минутой, а из темноты вылезают склизкие существа со страниц культового мастера ужасов. Впрочем, детективные элементы остались, но теперь они органично дополняют боевую систему, а не тормозят динамику.Cold Symmetryэкшен-rpg, соулслайкодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S20 августаМрачный соулслайк возвращается с полноценным сиквелом, чтобы раздать порцию хтонического самоистязания. Одна затравка говорит о многом:ы играете за Предвестника — сущность, рожденную верховным существом по имени Мать. Ваша задача — исполнить священное пророчество: вернуть все не окуклившиеся яйца под ее крыло. Боёвка больше не ограничена шкалой выносливости, уступив место агрессивным парированиям и эффектным добиваниям. Каждая найденная «оболочка» меняет геймплей до неузнаваемости, превращая героя то в тяжелого рыцаря, то в стремительного убийцу.Cold Iron Studiosкооперативный шутер от третьего лица, экшенкооператив, одиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S25 августаСиквел популярного кооп- шутера делает +1 к отряду морпехов. Команду ждет высадка в самые опасные уголки вселенной Чужих, где орды ксеноморфов прут из всех вентиляций и щелей. Разработчики прокачали искусственный интеллект алиенов, добавили пиро- и электро-патроны, а также ввели гибридный класс «Специалист» с полной кастомизацией навыков. А обновленный режим Horde Mode заставит вашу команду сработаться идеальнее самого элитного отряда спецназа.Bit Reactor, Respawn Entertainmentпошаговая тактика, стратегияодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S27 августаВетераны, создававшие современные XCOM, объединились с Respawn, чтобы выдать идеальную тактическую стратегию по «Звёздным войнам». Под наше руководство попадает Хоукс — бывший офицер Республики, собирающий отряд из отщепенцев, наёмников и дроидов на закате Войн клонов. Игровое поле требовательно к позиционке, укрытиям и комбинированию способностей: от снайперских выстрелов до применения Силы. Между миссиями мы восстанавливаем базовый штаб «Логово», проводим расследования, прокачиваем бойцов и совершаем глобальные диверсии.Konamiстелс-экшенодиночный, мультиплеерPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 227 августаСборник, который игровое сообщество ждало с момента заката эпохи PlayStation 3! Наконец-то шедевральная Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots выбралась из консольной клетки и доступна на современных платформах вместе с Peace Walker и редкой Ghost Babel. Нас снова ждут получасовые эпические катсцены от господина Кодзимы, философские монологи, гениальный стелс и невероятное внимание к деталям. Кооператив в Peace Walker подтянули под современный онлайн, а картонные коробки уже готовы прошмыгнуть за спинами зазевавшихся врагов. Это не просто сборник, а важнейший пласт истории игровой индустрии.Asobo Studioприключенческий экшен, стелсодиночныйPC, PlayStation 5, Xbox Series X/S: 27 августа 2026 годаФранцузы из Asobo Studio расширяют мрачную вселенную и выкатывают приквел к крысиной вселенной. В центре истории — харизматичная контрабандистка София, что пытается разгадать тайну древней проклятой макулы за 15 лет до событий оригинальной дилогии. Главная фишка — механика двойного временного отрезка, где мы перемещаемся между Средневековьем и минойской эрой, меняя прошлое ради будущего. Кроме того, в отличии от прошлых частей, фокус сдвинулся от глухого стелса в сторону более динамичного экшена: София отлично парирует, контратакует и использует окружение ради выживания в схватках. Все это вкупе с завораживающим видами исторической Европы под шикарным саундтрек.