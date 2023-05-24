Найдены явные плюсы пиратских игр. И дело не в халяве
Артем Фунтиков —
Энтузиасты из ютуба наглядно показали, что антипиратская защита Denuvo плохо влияет на работу игр. Помимо производительности страдает и скорость загрузки — в пиратских играх она выше до четырех раз.
В тесте использовались тайтлы из которых защита была удалена самими разработчиками. Аналогичным способом пользуются пираты, для бесплатного распространения игр. Замеры проводились при одинаковых настройках графики на ПК с процессором Intel Core i9-10850K, 32 ГБ оперативки и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti.
Результаты показали, что время загрузки от запуска до игрового меню в некоторых из защищенных игр в 4 раза медленнее.
Что Denuvo снижает частоту кадров, давно известный факт. Однако авторы решили заодно удостовериться насколько защита влияет на просадки в fps. Разница оказалась не критичной, но тормоза игрового процесса с антипиратской системой случались чаще.
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