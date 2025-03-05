Названа дата выхода Assassin’s Creeed Shadows на Mac

Предзаказ игры уже доступен в App Store.
На Assassin’s Creeed Shadows уже можно оформить предзаказа по цене $70 (~6 тыс руб). Игра переведена на русский язык, однако пока неизвестно, будет ли она доступна для покупки в российском регионе.
Assassin’s Creeed Shadows — это экшн-РПГ в открытом мире, действие которой происходит в Японии XVI века. Она является частью основной серии и преемником Assassin’s Creed Mirage. Сюжет сосредоточен на соперничестве между Братством ассасинов и Орденом тамплиеров. В игре будет сразу два протагониста: девушка-шиноби Фудзибаяси Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ. Из-за исторической недостоверности игра попала в ряд скандалов, что вылилось в неоднократные переносы.