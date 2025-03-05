Названа дата выхода Assassin’s Creeed Shadows на Mac

Артем
вяарвярявря.png

Предзаказ игры уже доступен в App Store.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple официально анонсировала выход игры Assassin’s Creeed Shadows, страничка которой уже появилась в App Store. Ее релиз намечен на 20 марта, вместе с выходом на других платформах. Для запуска потребуется компьютер Mac с чипом M1 и новее, а также 123 ГБ на жестком диске. Позже Ubisoft планирует перенести ассасина на экраны iPad с чипами M-серии.

На Assassin’s Creeed Shadows уже можно оформить предзаказа по цене $70 (~6 тыс руб). Игра переведена на русский язык, однако пока неизвестно, будет ли она доступна для покупки в российском регионе. 

Снимок экрана 2025-03-05 090124.png

Assassin’s Creeed Shadows — это экшн-РПГ в открытом мире, действие которой происходит в Японии XVI века. Она является частью основной серии и преемником Assassin’s Creed Mirage. Сюжет сосредоточен на соперничестве между Братством ассасинов и Орденом тамплиеров. В игре будет сразу два протагониста: девушка-шиноби Фудзибаяси Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ. Из-за исторической недостоверности игра попала в ряд скандалов, что вылилось в неоднократные переносы.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
На ПК вышла улучшенная версия GTA V. Что добавили?
Steam дает поиграть в ремейк «Готики» и сотни других бесплатных игр
Шутер Memory Lost от российских разработчиков получил дату релиза

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также