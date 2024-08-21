Названа дата выхода обновленных Xbox

Артем
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Все три консоли поступят в продажу в октябре. Предзаказы на них уже открыты.

К сожалению, речь идет не консолях нового поколения и даже не о более мощных версиях линейки Xbox Series. 9 июня на презентации Xbox Games Showcase были представлены три обновленных версии, продажи которых стартуют 15 октября в США и 29 октября на других рынках. Напоминаем, что в них особенного:

Xbox Series S 1 ТБ — младшая версия консоли с увеличенным SSD-диском. Ранее была только с объемом памяти 512 ГБ. Цена — $350 (~32 тыс руб)
Xbox Series X All Digital — самая мощная консоль Microsoft теперь появится без дисковода и в белом цвете. Объем памяти прежний — 1 ТБ. Цена — $500 (~45 тыс руб)
Xbox Series X 2 ТБ — специальная версия в цвете космический черный и удвоенным объемом памяти. Цена — $500 (~54 тыс руб)


Начинка консолей осталась прежней, хотя некоторые инсайдеры утверждают, что белая Xbox Series X без привода получит лучшую систему охлаждения, благодаря модернизированному радиатору. Предзаказы новинок уже открыты.

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Ранее стал известен главный минус нового тарифа Xbox Game Pass Standard. Также мы собрали самые интересные анонсы с минувшей презентации Gamescom 2024, где показали Boarderlands 4, новую «Мафию» и много других любопытных тайтлов.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+4780
Carter_Mayers
Версия на 2TB прям вообще бомба, но если железо такое же, то смысла менять нет.
Сегодня в 17:44
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