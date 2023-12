Недетский хоррор Little Nightmares вышел на iOS и Android

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Жуткое приключение Шестой перебралось на мобильные платформы. До 19 декабря Little Nightmares можно взять со скидкой 30%.Впервые о разработке игры стало известно в рамках ивента Swipe Showcase. На тот момент проект обещали выпустить к декабрю, но позже релиз перенесли, а новую дату объявили в сентябре 2023. Наконец хоррор на выживание, сдобренный головоломками, появился в цифровых магазинах.Мобильная Little Nightmares не отличается от ПК-версии 2017 года, разве что адаптированным под дисплеи управлением. Игрокам предстоит преодолеть 5 мрачных эпизодов, управляя крохотной девочкой в желтом дождевике и со странным именем Шестая. Одной из особенностей стал визуальный стиль — игра выглядит мультяшно, а персонажи напоминают кукол. Однако на экране происходят далеко не детские события.Для владельцев iPhone и iPad игру можно купить в App Store за 499 руб на старте. Как это сделать читайте в нашей подробной инструкции . Для владельцев Android дела обстоят сложнее. Покупки Little Nightmares в Google Play перекрыты со всех сторон и самым простым способом остается ждать, пока игру взломают и выложат в сеть.