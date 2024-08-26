Nintendo проведёт сразу две презентации по играм. Ждём Silksong?

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Японский производитель гаджетов Nintendo внезапно анонсировал сразу две презентации — Nintendo Direct Partner и Indie World. Обе состоятся уже завтра, 27 августа.Nintendo отмечает, что презентации продлятся около 40 минут, но никаких новостей о преемнике Switch не будет. Скорее всего, новую консоль «Большая Н» анонсирует в ноябре, но в продажу она поступит не раньше середины весны 2025 года. Старт презентаций — в 17:00 по московскому времени на YouTube.На презентациях Indie World часто показывают несколько игр, которые внезапно появляются в eShop в тот же день, так что завтра есть шанс получить новые порты с консолей Xbox и PlayStation. Есть небольшая вероятность анонса официальной даты выхода Hollow Knight: Silksong.