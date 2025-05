Новую Heroes of Might and Magic: Olden Era слили на торренты за несколько месяцев до релиза

Слитый билд «Героев» переведен на русский язык и позволяет сразиться с ботами. Слитый билд «Героев» переведен на русский язык и позволяет сразиться с ботами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пару дней назад энтузиаст под ником TigerTheGreat выложил в сеть играбельную сборку пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era. Судя по всему, пользователь участвовал в тестировании игры и решил поделиться файлами с геймерским сообществом.На трекере «Герои» лежат в формате Portable — не требуют установки, достаточно разархивировать папку и запустить игру с exe-файла. Игра занимает около 6 ГБ на жестком диске.Поскольку билд не является финальным, большинство режимов недоступны. На данный момент можно сразится с ботами, а в настройках игры доступны русские субтитры.Официально ранний доступ Heroes of Might and Magic: Olden Era ожидается летом 2025 года.