Новую Heroes of Might and Magic: Olden Era слили на торренты за несколько месяцев до релиза

Слитый билд «Героев» переведен на русский язык и позволяет сразиться с ботами.
На трекере «Герои» лежат в формате Portable — не требуют установки, достаточно разархивировать папку и запустить игру с exe-файла. Игра занимает около 6 ГБ на жестком диске.
Поскольку билд не является финальным, большинство режимов недоступны. На данный момент можно сразится с ботами, а в настройках игры доступны русские субтитры.
Официально ранний доступ Heroes of Might and Magic: Olden Era ожидается летом 2025 года.
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