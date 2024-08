Новая «Мафия», Borderlands 4, Sniper Elite 6: что еще показали на Gamescom 2024

Sniper Elite: Resistance

Полная версия Gamescom Opening Night Live 2024

После исчезновения E3 — главной игровой выставки, место под солнцем заняла Gamescom. Минувшей ночью на презентации насыпали целый ворох новых релизов, среди которых: новая «Мафия», Borderlands 4, следующая глава антологии The Dark Pictures, геймплей Black Ops 6 и многое другое. Посмотрели и выбрали все самое интересное.Продолжение снайперского стелс-экшена в сеттинге Второй мировой. События развернутся параллельно сюжету Sniper Elite. Герою предстоит уничтожить сверхоружие, которое может повернуть ход сражения.2025 годПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox OneНовый хоррор от Supermassive Games войдет в состав серии The Dark Pictures. На этот раз интерактивная история переносит игроков в космос.2025 годПК, PS5, Xbox Series X|SGearbox анонсировала продолжение сверхпопулярного лутер-шутера от первого лица. Подробностей нет, только коротенький тизер для затравки. Согласно страничке в Steam у игры будут русские субтитры.2025 годПК, PS5, Xbox Series X|SСоздатели показали прохождение одной из сюжетных миссий военного шутера.25 октября 2025 годПК, PS5, Xbox Series X|SАвторы кооперативного зомби-шутера по-прежнему не готовы показать игровой процесс и привезли на выставку синематик.2024 годПК«Убийца» Diablo от Grinding Gear Games обзавелась датой выхода игры в ранний доступ. По такому случаю авторы показали новый кинематографический трейлер фэнтезийной RPG.15 ноябряПК, PS 5, Xbox Series X|SСоздатели дилогии Little Nightmares представили свой новый проект. Идейно игра очень похожа на приключения Шестой как внешне, так и геймплейно. Игрокам предстоит выбраться с кошмарного острова, помогая друг другу. Заявлен локальный и мультиплеерный кооператив.скороПК, PS 5, Xbox Series X|SПродолжение популярной пространственной головоломки. Игра появится эксклюзивно на платформе Netflix Games.10 декабря 2024 годiOS, AndroidПосле переноса кооперативного хоррора, новые авторы поспешили показать взаимодействие персонажей в игре. Напомним, создание третьей части перешло в руки Supermassive Games — разработчикам The Dark Pictures.2025 годПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchПриключения Инди обзавелись датой релиза. Кроме того, игра пробудет эксклюзивом Xbox не так долго — выход на PlayStation 5 намечен на 2025 год.6 декабря 2024 годПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)Анонсирована предыстория оригинальной «Мафии». Сюжет The Old Country развернется в Сицилии начала прошлого столетия. У игры уже появилась страничка в Steam. Заявлена русская озвучка.не объявленаПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)