Новая «Мафия», Borderlands 4, Sniper Elite 6: что еще показали на Gamescom 2024

После исчезновения E3 — главной игровой выставки, место под солнцем заняла Gamescom. Минувшей ночью на презентации насыпали целый ворох новых релизов, среди которых: новая «Мафия», Borderlands 4, следующая глава антологии The Dark Pictures, геймплей Black Ops 6 и многое другое. Посмотрели и выбрали все самое интересное.
Sniper Elite: Resistance
Продолжение снайперского стелс-экшена в сеттинге Второй мировой. События развернутся параллельно сюжету Sniper Elite. Герою предстоит уничтожить сверхоружие, которое может повернуть ход сражения.
Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One
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Directive 8020
Новый хоррор от Supermassive Games войдет в состав серии The Dark Pictures. На этот раз интерактивная история переносит игроков в космос.
Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S
Borderlands 4
Gearbox анонсировала продолжение сверхпопулярного лутер-шутера от первого лица. Подробностей нет, только коротенький тизер для затравки. Согласно страничке в Steam у игры будут русские субтитры.
Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S
Call of Duty: Black Ops 6
Создатели показали прохождение одной из сюжетных миссий военного шутера.
Дата выхода: 25 октября 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S
No More Room in Hell 2
Авторы кооперативного зомби-шутера по-прежнему не готовы показать игровой процесс и привезли на выставку синематик.
Дата выхода: 2024 год
Платформы: ПК
Path of Exile 2
«Убийца» Diablo от Grinding Gear Games обзавелась датой выхода игры в ранний доступ. По такому случаю авторы показали новый кинематографический трейлер фэнтезийной RPG.
Дата выхода:15 ноября
Платформы: ПК, PS 5, Xbox Series X|S
Reanimal
Создатели дилогии Little Nightmares представили свой новый проект. Идейно игра очень похожа на приключения Шестой как внешне, так и геймплейно. Игрокам предстоит выбраться с кошмарного острова, помогая друг другу. Заявлен локальный и мультиплеерный кооператив.
Дата выхода: скоро
Платформы: ПК, PS 5, Xbox Series X|S
Monument Valley 3
Продолжение популярной пространственной головоломки. Игра появится эксклюзивно на платформе Netflix Games.
Дата выхода: 10 декабря 2024 год
Платформы: iOS, Android
Little Nightmares 3
После переноса кооперативного хоррора, новые авторы поспешили показать взаимодействие персонажей в игре. Напомним, создание третьей части перешло в руки Supermassive Games — разработчикам The Dark Pictures.
Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch
Indiana Jones and the Great Circle
Приключения Инди обзавелись датой релиза. Кроме того, игра пробудет эксклюзивом Xbox не так долго — выход на PlayStation 5 намечен на 2025 год.
Дата выхода: 6 декабря 2024 год
Платформы: ПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)
Mafia: The Old Country
Анонсирована предыстория оригинальной «Мафии». Сюжет The Old Country развернется в Сицилии начала прошлого столетия. У игры уже появилась страничка в Steam. Заявлена русская озвучка.
Дата выхода: не объявлена
Платформы: ПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)