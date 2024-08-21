Новая «Мафия», Borderlands 4, Sniper Elite 6: что еще показали на Gamescom 2024

Артем
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После исчезновения E3 — главной игровой выставки, место под солнцем заняла Gamescom. Минувшей ночью на презентации насыпали целый ворох новых релизов, среди которых: новая «Мафия», Borderlands 4, следующая глава антологии The Dark Pictures, геймплей Black Ops 6 и многое другое. Посмотрели и выбрали все самое интересное.

Sniper Elite: Resistance



Продолжение снайперского стелс-экшена в сеттинге Второй мировой. События развернутся параллельно сюжету Sniper Elite. Герою предстоит уничтожить сверхоружие, которое может повернуть ход сражения.

Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

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Directive 8020



Новый хоррор от Supermassive Games войдет в состав серии The Dark Pictures. На этот раз интерактивная история переносит игроков в космос.

Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Borderlands 4



Gearbox анонсировала продолжение сверхпопулярного лутер-шутера от первого лица. Подробностей нет, только коротенький тизер для затравки. Согласно страничке в Steam у игры будут русские субтитры.

Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Call of Duty: Black Ops 6



Создатели показали прохождение одной из сюжетных миссий военного шутера.

Дата выхода: 25 октября 2025 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S

No More Room in Hell 2



Авторы кооперативного зомби-шутера по-прежнему не готовы показать игровой процесс и привезли на выставку синематик.

Дата выхода: 2024 год
Платформы: ПК

Path of Exile 2



«Убийца» Diablo от Grinding Gear Games обзавелась датой выхода игры в ранний доступ. По такому случаю авторы показали новый кинематографический трейлер фэнтезийной RPG.

Дата выхода:15 ноября
Платформы: ПК, PS 5, Xbox Series X|S

Reanimal



Создатели дилогии Little Nightmares представили свой новый проект. Идейно игра очень похожа на приключения Шестой как внешне, так и геймплейно. Игрокам предстоит выбраться с кошмарного острова, помогая друг другу. Заявлен локальный и мультиплеерный кооператив. 

Дата выхода: скоро
Платформы: ПК, PS 5, Xbox Series X|S

Monument Valley 3



Продолжение популярной пространственной головоломки. Игра появится эксклюзивно на платформе Netflix Games.

Дата выхода: 10 декабря 2024 год
Платформы: iOS, Android

Little Nightmares 3



После переноса кооперативного хоррора, новые авторы поспешили показать взаимодействие персонажей в игре. Напомним, создание третьей части перешло в руки Supermassive Games — разработчикам The Dark Pictures.

Дата выхода: 2025 год
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Indiana Jones and the Great Circle



Приключения Инди обзавелись датой релиза. Кроме того, игра пробудет эксклюзивом Xbox не так долго — выход на PlayStation 5 намечен на 2025 год.

Дата выхода: 6 декабря 2024 год
Платформы: ПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)

Mafia: The Old Country



Анонсирована предыстория оригинальной «Мафии». Сюжет The Old Country развернется в Сицилии начала прошлого столетия. У игры уже появилась страничка в Steam. Заявлена русская озвучка.

Дата выхода: не объявлена

Платформы: ПК, Xbox Series X|S, PS 5 (позже)

Полная версия Gamescom Opening Night Live 2024

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