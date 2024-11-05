Новая «Смута» вышла на iOS и Android

Она полностью бесплатна и не содержит внутриигровых покупок.
«Смута: Зов сердца» — это визуальная новелла, созданная студиями Cyberia Nova и «Много Много Игр». Подобные игры состоят из текстовых квестов и диалогов, а принятие решений, как правило, влияют на развитие дальнейших событий и концовку.
Вам предстоит играть за девушку Ирину. Беглянка подалась прочь от монастыря и в мужском одеянии странствует по России. В пути ей уготовано сдружиться с местными жителями и повстречать Юрия Милославского, главного героя оригинальной игры. Создатели обещают приключение, наполненное сражениями, политическими интригами и любовными переживаниями. А каждое действие и выбранная реплика может повлиять на развитие сюжета.
Разработчики сообщают, что «Смута: Зов сердца» полностью бесплатна и без монетизации. Игру уже можно скачать в App Store и Google Play.
Скачать «Смута: Зов сердца» для iOS;
Скачать «Смута: Зов сердца» для Android.
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