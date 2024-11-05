Новая «Смута» вышла на iOS и Android

Артем
eryaerharehatrh.png

Она полностью бесплатна и не содержит внутриигровых покупок.

«Смута: Зов сердца» — это визуальная новелла, созданная студиями Cyberia Nova и «Много Много Игр». Подобные игры состоят из текстовых квестов и диалогов, а принятие решений, как правило, влияют на развитие дальнейших событий и концовку.

Вам предстоит играть за девушку Ирину. Беглянка подалась прочь от монастыря и в мужском одеянии странствует по России. В пути ей уготовано сдружиться с местными жителями и повстречать Юрия Милославского, главного героя оригинальной игры. Создатели обещают приключение, наполненное сражениями, политическими интригами и любовными переживаниями. А каждое действие и выбранная реплика может повлиять на развитие сюжета.

цкегкегфег5.png

Разработчики сообщают, что «Смута: Зов сердца» полностью бесплатна и без монетизации. Игру уже можно скачать в App Store и Google Play.

Скачать «Смута: Зов сердца» для iOS;
Скачать «Смута: Зов сердца» для Android.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Культовая The Stanley Parable вышла на iOS
Надо брать: названы 55 игр, которые станут лучше на PlayStation 5 Pro
Steam тормозит и глючит в России. Как починить и кто виноват

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также