Новая «Смута» выйдет на мобильных платформах. Но есть и плюсы.

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В игре не будет монетизации, как, впрочем, и игрового процесса в привычном понимании.Всё потому, что «Смута: Зов сердца» разрабатывается в жанре визуальной новеллы. Подобные игры состоят из текстовых квестов и диалогов, а принятие решений, как правило, влияют на развитие дальнейших событий и концовку.По сюжету игрокам предстоит играть за девушку. Беглянка подалась прочь из монастыря и путешествует по России. Среди местных жителей она заводит друзей и даже повстречает Юрия Милославского, главного героя оригинальной игры. Создатели обещают приключение, наполненное сражениями, политическими интригами и любовными переживаниями.Проект разрабатывается в содружестве Cyberia Nova и «Много Много Игр». Согласно описанию, «Зов сердца» не требует от игроков денег для полноценного прохождения. Релиз обещают уже этой осенью на Android и iOS.