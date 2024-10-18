Новая «Смута» выйдет на мобильных платформах. Но есть и плюсы.

Артем
укегкегцыкегцкег.png

В игре не будет монетизации, как, впрочем, и игрового процесса в привычном понимании.

Всё потому, что «Смута: Зов сердца» разрабатывается в жанре визуальной новеллы. Подобные игры состоят из текстовых квестов и диалогов, а принятие решений, как правило, влияют на развитие дальнейших событий и концовку.

По сюжету игрокам предстоит играть за девушку. Беглянка подалась прочь из монастыря и путешествует по России. Среди местных жителей она заводит друзей и даже повстречает Юрия Милославского, главного героя оригинальной игры. Создатели обещают приключение, наполненное сражениями, политическими интригами и любовными переживаниями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Проект разрабатывается в содружестве Cyberia Nova и «Много Много Игр». Согласно описанию, «Зов сердца» не требует от игроков денег для полноценного прохождения. Релиз обещают уже этой осенью на Android и iOS.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
VK
Cсылки по теме:
Не только тапалки: в Telegram появился полноценный DOOM
Фанат выпустил свою версию Doom 3 — в стиле первых игр серии
Представлена Destiny: Rising — мобильная игра от Bungie по легендарной вселенной

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также