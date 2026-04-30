Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новые «Герои меча и магии» уже в Steam — в России тоже доступно

Александр


Спустя десять лет после выхода седьмой части культовая серия пошаговых стратегий «Герои меча и магии» получила продолжение. Heroes of Might and Magic: Olden Era, разработанная студией Unfrozen при поддержке издателя Hooded Horse и компании Ubisoft, стала доступна в раннем доступе на ПК. Игру можно приобрести в Steam, магазине Xbox, а также получить по подписке PC Game Pass. Российские пользователи могут оформить покупку напрямую из Steam — цена составляет от 1124 рублей и выше в зависимости от издания, до 13 мая действует скидка 25 процентов. При этом проект полноценно переведён на несколько языков, в том числе русский.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Olden Era позиционируется как приквел серии Heroes of Might and Magic: события разворачиваются на континенте Джадам — мире, который уже упоминался в Heroes of Might and Magic VIII, и предшествуют классическим частям франшизы. За музыкальное сопровождение отвечают Пол Ромеро, работавший над музыкой ко всем классическим выпускам «Героев», и Крис Веласко, известный по саундтрекам God of War и Mass Effect.



На старте раннего доступа игрокам доступны шесть фракций: Храм, Подземелье, Раскол, Роща, Некрополь и Улей, каждая с уникальными юнитами, героями, заклинаниями и постройками. В числе игровых режимов — первый акт одиночной сюжетной кампании, несколько режимов схватки с искусственным интеллектом, многопользовательские сражения с таблицами лидеров, а также редактор карт, позволяющий создавать собственные сценарии и делиться ими с другими игроками. Среди нововведений — компактный режим «Арена», ориентированный на быстрые многочисленные сражения вместо масштабных стратегических партий, а также система концентрации, меняющая баланс заклинаний, и механика геройских способностей на обновлённой карте. 

Разработчики студии Unfrozen, основанной выходцами из России и Беларуси, намерены держать игру в раннем доступе около года, после чего состоится полноценный релиз, в том числе на консолях. В течение этого времени будут поэтапно добавляться оставшиеся акты кампании, новые карты и сценарии, дополнительные фракции, улучшения редактора карт и другие нововведения.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Xbox One впервые взломали
3 потрясающие игры для iPhone и iPad попали под распродажу в App Store
В России импортозаместят компьютерные игры. Steam запретят и заблокируют?

Рекомендации

Павел Дуров назвал 15 видеоигр, которые привели его к успеху

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также