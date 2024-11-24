Новые признаки работы над Half-Life 3 просочились в сеть

Артем
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Следы нового проекта Valve нашел датамайнер Тайлер Маквикер, который ранее узнал о создании Half-Life: Alyx и Deadlock.

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Инсайдер покопался в обновлениях игр от Valve и нашел несколько файлов, которые могут быть частью разработки Half-Life 3. Среди них:

  • Продвинутая система симуляции;
  • Создание впечатлений бесшовного мира;
  • Свойства дальности прыжков, вероятно, для инопланетных NPC;
  • Новые модели поведения ИИ;
  • Новые параметры симуляции физики;
  • Звук дробовика для движка Source;
  • Упоминания файлов сборок отмененной игры Arty (Valve работала над проектом после отмены Left 4 Dead. Блогер считает ее главной особенностью детальное разрушение игрового мира.



Датамайнер полагает, что физика Half-Life 3 станет максимально приближена к реальности, во всяком случае Valve старается сделать ее таковой. Впрочем, даже такое обилие признаков не дает стопроцентной гарантии появления игры, считает инсайдер. Однако, по его мнеию, найденных изменений оказалось так много, «что их нельзя больше игнорировать».

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Источник:
YouTube
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