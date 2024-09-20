Новый «Аватар», Splinter Cell, Cyberpunk 2077 и Devil May Cry. Что еще показали на Netflix Geeked Week 2024

Минувшей ночью прошел ежегодный ивент от Netflix. Зрителям насыпали кучку крупных анонсов по предстоящим сериалам, в том числе и по известным игровым франшизам. Собрали все самое интересное в одном посте.
«Аватар. Легенда об Аанге» 2 сезон
Несмотря на разногласия в сюжетном повествовании среди критиков и фанатов, лайф-адаптация все же получила зеленый свет. Короткий трейлер раскрывает появление Тоф, слепой девочки и мага Земли, которую так ждали еще на старте сериала.
Splinter Cell: Deathwatch
Netflix немного разбавил многолетние ожидания геймеров на возвращение Сэма Фишера в ряды «Третьего эшелона». Нет, это снова не игра, а лишь анонс анимационного сериала. Впрочем, на его фоне появилась надежда, что культовый стелс-эшен Splinter Cell все еще может случиться.
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Devil May Cry
Данте, наследник Спарды, вновь проронит слезинку, сражаясь с приспешниками ада. Здоровенные пушки, непропорциональные мечи и море эшена показали в трейлере грядущего аниме по одной из самых успешных игровых франшиз Capcom. Последний раз рисованное появление охотника на демонов помнится в далеком 2007 году.
Cyberpunk
После оглушительного успеха аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», продолжение было лишь делом времени. Теперь стало достоверно известно, что CDPR и Netfix не сидят сложа руки, и готовят новый проект по вселенной Cyberpunk 2077. Фанатам остается лишь гадать, станет сериал продолжением истории Дэвида и Люси или получит совершенно новый сюжетный виток.
Tomb Raider: Легенда о Ларе Крофт
Также сервис не забывает подогревать интерес к уже готовым релизам. Ближайшим из них станут приключения расхитительницы гробниц и секс-символа всея геймдева Лары Крофт. События станут прямым продолжением Shadow of Tomb Rider, завершающей игры в линейке перезапуска франшизы. Первый эпизод ждем 10 октября этого года.
«Аркейн» 2 сезон
Следующим на очереди напоминаний стал второй сезон успешного сериала по вселенной League of Legends. Его представили в формате драйвового музыкального клипа. Один из самых успешных анимационных проектов Netflix вернется 9 ноября 2024 года.
Также на Netflix Geeked Week 2024 показали тизер второго сезона «Игры в Кальмара», трейлер игры по «Мятежной Луне» Зака Снайдера и несколько новых проектов студии. Все представленные на ивенте тизеры и трейлеры можно посмотреть тут.