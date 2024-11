Новую Dragon Age: Veilguard моментально слили на торренты

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Игра понравилась и критиками, игрокам.Буквально вчера состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard, которая сразу же появилась в «пиратке», поскольку в игре не было защиты Denuvo. За взлом взялись хакеры из RUNE. Вес папки составил 82 ГБ.Сюжет Dragon Age: The Veilguard стала прямым продолжением DLC Inquisition. Игрокам предстоит собрать Стражу Завесы и остановить эльфийских богов.На Metacritic игра набрала свыше 80 баллов, а в отзывах Steam 79% обзоров — положительные. Проект вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В России Dragon Age: The Veilguard недоступна, но переведена на русский субтитрами.