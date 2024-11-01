Новую Dragon Age: Veilguard моментально слили на торренты

Артем
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Игра понравилась и критиками, игрокам.

Буквально вчера состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard, которая сразу же появилась в «пиратке», поскольку в игре не было защиты Denuvo. За взлом взялись хакеры из RUNE. Вес папки составил 82 ГБ. 

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Сюжет Dragon Age: The Veilguard стала прямым продолжением DLC Inquisition. Игрокам предстоит собрать Стражу Завесы и остановить эльфийских богов. 

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На Metacritic игра набрала свыше 80 баллов, а в отзывах Steam 79% обзоров — положительные. Проект вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В России Dragon Age: The Veilguard недоступна, но переведена на русский субтитрами.

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