Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

О, курва: «Ведьмак 3» получит новое DLC, которое заставит прокачать ваш ПК

Артем


CDPR официально анонсировали третье дополнение и объявили о повышении системных требований.

Спустя более чем десять лет после релиза оригинальной «Ведьмак 3: Дикая охота», CD PROJEKT RED анонсировала третье дополнение для игры. За его разработку отвечает студия Fool’s Theory, основатели которой ранее работали в компании, а сейчас готовят ремейк первой части. DLC получило название «Баллады прошлого» и, предположительно, станет связующим звеном между третьей и четвертой частью серии.

Вместе с тем, CDPR объявили о повышении системных требований, которые необходимы для запуска Witcher 3 на ПК. Для актуальной версии потребуется процессоры, видеокарты, драйвера для игр совместимые исключительно с Windows 11. Кроме того, заявлен отказ от поддержки HDD-дисков и переход на DirectX 12. 



Разработчики заверили, что позволят вернуться к версии игры до обновления, однако неизвестно, как это повлияет на запуск нового DLC.

Полноценный релиз дополнения «Баллады прошлого» запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Больше информации ожидается в конце лета текущего года.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Задорный экшен LEGO Batman слили на торренты
Rockstar назвала дату выхода GTA 6
Неожиданное решение Sony вынудит ПК-бояр покупать PlayStation

Рекомендации

Рекомендации

Павел Дуров назвал 15 видеоигр, которые привели его к успеху

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+954
Ufoer
И сразу после релиза появится неофициальный патч от комьюнити, который позволит и на десятке это запустить. Ну и конечно, все мы охотно верим, что это техническое ограничение, а не чемодан от майкрософта.
час назад в 15:07
#

Читайте также