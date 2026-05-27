О, курва: «Ведьмак 3» получит новое DLC, которое заставит прокачать ваш ПК
CDPR официально анонсировали третье дополнение и объявили о повышении системных требований.
Спустя более чем десять лет после релиза оригинальной «Ведьмак 3: Дикая охота», CD PROJEKT RED анонсировала третье дополнение для игры. За его разработку отвечает студия Fool’s Theory, основатели которой ранее работали в компании, а сейчас готовят ремейк первой части. DLC получило название «Баллады прошлого» и, предположительно, станет связующим звеном между третьей и четвертой частью серии.
Вместе с тем, CDPR объявили о повышении системных требований, которые необходимы для запуска Witcher 3 на ПК. Для актуальной версии потребуется процессоры, видеокарты, драйвера для игр совместимые исключительно с Windows 11. Кроме того, заявлен отказ от поддержки HDD-дисков и переход на DirectX 12.
Разработчики заверили, что позволят вернуться к версии игры до обновления, однако неизвестно, как это повлияет на запуск нового DLC.
Полноценный релиз дополнения «Баллады прошлого» запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Больше информации ожидается в конце лета текущего года.
