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Объявлена дата старта предзаказов GTA VI

Александр


Rockstar Games объявила дату начала предзаказов Grand Theft Auto VI — оформить предварительную покупку можно будет с 25 июня 2026 года через цифровые магазины и у отдельных розничных продавцов. Одновременно компания представила официальную обложку игры, центральными элементами которой стали главные герои Люсия и Джейсон на фоне Вайс-Сити.

При этом Rockstar пока не раскрывает стоимость игры, доступные издания и бонусы за предзаказ. Ранее генеральный директор Take-Two Штраус Зельник ориентировал аудиторию на цену в $70–80 за стандартную версию, а аналитики Bank of America склонялись к тому, что игра будет стоить $80.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года исключительно для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — версия для ПК официально не анонсирована. Изначально игра должна была выйти осенью 2025 года, затем релиз перенесли на 26 мая 2026 года, а после второго переноса — на ноябрь. Дополнительная информация о версиях и специальных изданиях появится ближе к старту продаж.

Grand Theft Auto VI стала самой дорогой игрой в истории: по оценкам аналитиков, общий бюджет с учётом всех расходов может превысить $3 млрд. Действие игры разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого послужила Флорида, а главными героями выступает романтическая пара Люсия Каминос и Джейсон Дюваль.
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