Объявлены номинанты премии The Steam Awards 2023

Игра года

Игра года в виртуальной реальности

Любимое дитя (старые игры)

Лучшая игра на Steam Deck

Друг познаётся в игре (кооперативные игры)

Выдающийся визуальный стиль

Самый инновационный геймплей

Лучшая игра, которая вам не даётся (игры с повышенной сложностью)

Лучший саундтрек

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Устройтесь поудобнее (игры с неспешным геймплеем)

Проголосовать за любимую игру сможет каждый, у кого есть аккаунт Steam.Участников 11-и номинаций выбирали пользователи. Отбор проводился с 21 ноября, а само голосование стартует 21 декабря.Среди номинантов оказалась наша Atomic Heart, как претендент на самый выдающийся стиль, бойкотируемая игровыми журналистами Hogwarts Legacy и конечно же Baldur’s Gate 3.Baldur’s Gate 3;Resident Evil 4;FC 24;Hogwarts Legacy;Lethal Company.Gorilla Tag;Ghosts of Tabor;I Expect You To Die 3: Cog in the Machine;Labyrinthine;F1 23.Dota 2;Red Dead Redemption 2;Rust;Deep Rock Galactic;Apex Legends.Hogwarts Legacy;Brotato;Dredge;The Outlast Trials;Diablo IV.Sunkenland;Sons Of The Forest;Party Animals;Warhammer 40,000: Darktide;Lethal Company.Inward;Darkest Dungeon II;Cocoon;High On Life;Atomic Heart.Remnant II;Your Only Move Is HUSTLE;Shadows of Doubt;Contraband Police;Starfield.Street Fighter 6;Lords of the Fallen;Sifu;EA Sports FC 24;Overwatch 2.Persona 5 Tactica;Pizza Tower;The Last of Us Part I;Hi-Fi RUSH;Chants of Sennaar.Lies of P;Star Wars Jedi: Survivor;Resident Evil 4;Baldur’s Gate 3;Love Is All Around.Coral Island;Train Sim World 4;Dave the Diver;Potion Craft: Alchemist Simulator;Cities: Skylines II.Победителей объявят 2 января 2024 года в 21:00 по московскому времени.