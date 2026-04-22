Обзор игры Replaced: прорывной киберпанк для терпеливых

Словно гигантский булыжник в польский огород с табличкой CDPR, свалился анонс Replaced в июне 2021-го — спустя полгода с момента провального релиза Cyberpunk 2077. Первые кадры выглядели как AAA-проект из мира 2D-игр с VHS-вайбами, неоном и крышесносным пиксель-артом. Потом ожидание затянулось без малого на пять лет. От стартового меню до финальных титров прошло 15 часов геймплея самого разного толка: экшен, погони, стелс, квесты и безумно красивые виды киберхтонического города. В этом обзоре рассказываю о плюсах и минусах дебютной игры команды из Sad Cat Studio.

Забегая вперед, Replaced получилась очень неровной: как в плане истории, так и геймплея. На определенном этапе рука так и тянулась нажать Alt+F4, но доля вовлеченности заставила пройти путь до конца. Ниже я постараюсь рассмотреть главные аспекты для тех, кто еще размышляет о покупке.Сразу с места в карьер: визуал у Replaced — вышка во все поля. Каждый пиксель проработан, создает картину невероятно живого мира: густые кроны деревьев колышутся, дым из горящей бочки уходит в небо, вода словно обладает собственной физикой. Тут сложно описывать словами — это нужно видеть. Каждый из персонажей, а местами их будет очень много, детально анимирован, пусть и действия их ограничены проходками взад-вперед. Все это сопровождает великолепное освещение с бликами и постоянной сменой фокусировки.Несмотря на приверженность к двумерной эстетике, Replaced невероятно объемна. Так называемое 2,5D-пространство позволяет персонажу перемещаться с переднего на задний план, но только там, где это задумано. Отдельный восторг вызывает операторская работа. Камера по-киношному скользит между пролетами, смещает угол обзора, принимая иногда самые неожиданные ракурсы. Так при открытии КПК персонаж смотрит на дисплей от первого лица, при этом за пределами гаджета видны очертания локации. Во время файтов, а точнее добиваний, игра напоминает фильм «Апгрейд», когда камера словно привязывается к движению персонажа, что создает дополнительный импакт.Музыкальное сопровождение и саунддизайн не отстают. Треки подобраны хорошо: когда надо — подчеркнут меланхолию или подкинут синтвейв-драйва. Есть эпизоды, где лучше всего подходит тишина, с легким эмбиентом на фоне. Каждый звук, каждая капелька воды или шорох дерева записаны словно для требовательного ASMR-щика. Играть в наушниках было отдельным кайфом.Но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Нас бросают в самые разные обстановки, кропотливо воссозданные художниками: ночной лес, крыши зданий на рассвете, сырые канализации, узкие шахты, технологические лаборатории. Но подавляющее большинство пейзажей лишено какой-либо изюминки. Они красивы, но пусты и не запоминаются. Есть пара-тройка исключений, когда героя приводят в особо оживленные статистами места или резкую смену обстановки.Среди коллектоблсов есть сбор музыкальных треков. С радостью послушал бы, но сделать это можно только во время игры. При этом музыка игры сливается с найденной пластинкой, что выглядит как недоработка. Сомневаюсь, что кто-то в таком формате будет вслушиваться в собранные треки.Сюжет Replaced — вполне стандартная киберпанковская история. Если без спойлеров: на смену злым политиканам, которые чуть не устроили на планете ядерную зиму, пришла группа несогласных с идеями «за все хорошее, против всего плохого». Ее масштабы разрослись до корпорации, а идеология разделила людей на нормальных — живущих в пределах стены, и отбросов — за ее пределами. Нам доверяют роль ученого, чье сознание берет под контроль искусственный интеллект R.E.A.C.H. А уютные стены лаборатории сменяются компанией выживших доходяг в трущобах.Главная идея стара как мир — может ли ИИ понять ценность человеческой жизни. Такое мы видели и в «Бегущем по лезвию», и в «Терминаторе 2», что не есть плохо, поскольку вопрос актуален по сей день, особенно на пике развития искусственного интеллекта. В нем есть парочка бодрящих твистов, трогательных и зрелищных моментов. И в целом повествование увлекает, но...Увлекает, если вы готовы читать. Большая часть лора подается через сбор записок, количество которых можно сравнить со сбором макулатуры в игре Control. В основном текст рассказывает альтернативную историю Америки, начиная с конфликтов 40-х годов, дневники и чаты людей по обе стороны баррикад. Благо, прописаны события легко, непринужденно, с разным настроением. Истории закадровых персонажей трогают, а отсылки реально существующих исторических личностей или страницы «Бойцовского клуба» Паланика работают как трещина в четвертой стене.Короче, букв много, но без них общая картина становится площе монетки, брошенной на рельсы. Есть набор основных персонажей, общение с которыми крайне не выразительное и поверхностное уровня «мы идем туда, потому что должны». Диалоги растянуты до неприличия длинными паузами, ускорить которые возможности нет. С учетом того, что все участники Replaced не имеют озвучки, часто задумываешься: а не зависла ли игра. Но нет, просто разрабы решили немного потянуть время. Впрочем, застывающие субтитры — далеко не единственное, что растягивает хронометраж игры.Делить игровой процесс Replaced на плюсы и минусы практически нет смысла, поскольку проблемных сторон тут куда больше. Начну с того, что это далеко не экшен. Наверное, 70% игры — это беготня по пустым локациям слева направо и обратно. Можно буквально минутами держать клавишу «вперед» и лицезреть, как одна локация сменяет другую, попутно перепрыгивая бревна и обрывы. КРАСИВО, но мы не ради демонстрации способностей артдизайнеров сюда пришли. На первые 20–30 минут пролога приходятся 2—3-минутные драки, о которых я расскажу позже.Далее хаб-локация, где мы часа полтора занимаемся обязательными и не самыми занимательными квестами формата «принеси, подай»: добудь бинокль, сгоняй за чипом для хирурга, отремонтируй аркадные автоматы для девочки, а следом побей ее же рекорд в аналоге Space Invaders. Так нас знакомят с местными обитателями и дают апгрейды здоровья, запаса аптечек. Сюда мы попадаем между сюжетными вылазками, благо дальнейшие квесты можно обходить стороной.Механика сражений в Replaced построена по принципу Free Flow из серии Batman Arkham. Это когда битвы превращаются в изящный танец, если вовремя прожимать атаки, контрить, применять гаджеты и уворачиваться, при этом все работает связно — персонаж сам перепрыгивает от врага к врагу. Конечно, двумерное пространство накладывает некоторые ограничения в перемещении, но проблема оказалась вовсе не в этом.Файты подчиняются жестким таймингам, обусловленным пиктограммами над врагами: красная — делай уворот, желтая — парируй. По мере прохождения появляются противники с щитами, которые нужно разрушать, а затем атаковать; ассассины слабеют после тройного парирования; громилы расковыриваются дольше всех, а стрелки достанут на расстоянии. Весь этот набор бросается на вас одновременно, не подчиняясь какой-либо последовательности, и наступает хаос с нотками рандома.При этом быстро понимаешь, что подчиняться правилам — дело гиблое. Например, пока проигрывается красивая анимация парирования, тебя снесет здоровяк. Выход: проще отскочить. Со временем выстрелы можно будет отражать в обратку, но когда лазеры направлены с двух сторон, урон неизбежен. Выход: проще отскочить. В итоге каждая битва превращается в закликивание и бесконечные перекаты по единой формуле: первыми устраняются милишники и стрелки, затем щиты, ассассины, а гиганты на десерт. Чем все закончится зависит не столько от скилла, сколько от рандома и умения подальше держаться от скопления агрессивных супостатов.Вкупе с этим нет-нет да проскакивают другие казусы: перекат стопорит героя на секунду; парирования со спины могут не сработать, как и применение аптечек.А еще есть ствол, что дает сделать мгновенное добивание после сбора внушительного комбо. Вторая его способность звучит куда привлекательнее: накопи две шкалы заряда за разнообразие ударов и получишь временную возможность раздавать ваншоты слабым солдатам. Но по неизбежной схеме, что я описал выше, о разнообразии речи не идет, а постоянные прыжки только сбрасывают накопленный прогресс. Поэтому воспользоваться супероружием выдается не так часто.Финальная ложка дегтя — интерфейс. Во-первых, смотреть на него нет времени — ты отпрыгиваешь. Во-вторых, заряд ствола плохо считывается, и вместо выстрела ты получаешь в жбан, а мог бы отпрыгнуть. В-третьих, менюшку, как и пиктограммы противников, может быть просто не видно на фоне красных декораций, и приходится... ну, вы поняли.Когда замес стихает, ощущаешь чувство радости, но не от того, как круто ты все провернул, а что эта чехарда кончилась в твою пользу. Особенно это чувствуется на финальных этапах игры, когда проходишь по три волны подряд без промежуточных сейвпоинтов.Боссы в игре словно перепутаны местами по части сложности. Первый своей способностью напомнит «Секиро», второй и третий практически одинаковы с разумным балансом, финальный — самый халтурный и простенький.Прокачка, та что вручают за выполнение квестов, тоже вызывает вопросы. Самое полезное — это апгрейд здоровья. С ним все просто: чем больше сердечек, тем больше урона можно впитать. Также можно повысить запас хранения аптечек, но на уровне не раздаются. Их начисляют по завершению битвы, а количество зависит от уровня сложности. Например, если все потратить под ноль, но выйти живым из бойни, накинут парочку. Накопить больше с местной системой боевки у меня не вышло.В одной из скрытых локаций мы находим усиленную кирку, способности которой так и остались загадкой. То же самое случилось с умением «пережить смертельный урон».Многие ругают паркурный платформинг, но как по мне, он вышел довольно неплохим. Как и вся игра, он неспешный и требует терпения и внимательности. Местами неочевидный, местами кривоватый, но с задачей сбить зевоту от беготни вполне справляется.Частенько карабкаться по стенкам, да на шестах висеть нужно ради разгадки (растягивания времени) примитивных головоломок. К примеру, подтянуть ящик, чтобы достать батарею и включить генератор; выключить генератор, чтобы достать батарею и найти ящик; найти батарею, чтобы подтянуть генератор и достать до ящика.А еще изредка происходят погони. Вероятно, так создатели хотели добавить динамики, но вышло все наоборот. Правила тут суровы: споткнулся об сучки — начинай заново. Проще говоря, одна ошибка — и ты ошибся. А случаться так будет часто, если не понять, что препятствия нужно перепрыгивать шагов за пять.И последнее — стелс. Аки Солид Снейк (даже отсылочка есть), мы прячемся в траве, мусорных урнах, за колоннами от красных фонарей дронов. В большинстве сегментов даже не придется отжимать педаль газа, будто тайминги настроены на беспрерывное прохождение.В сухом остатке мы имеем достаточный набор активностей, чтобы игра могла развлечь, если бы не напрочь сломанный ритм. Все, что я познал за 12 часов геймплея — это рутинные квесты и одинокие прогулки с от силы десятком боев. На их фоне чтение записок казалось лучшим, что есть в Replaced. Но с восьмой главы игра как стероидов вколола себе в бок. Интрига накалилась, пейзажи один круче другого, крыша поезда, забавный квест по провозке контейнера с г**ном через КПП, дешифратор дали, схватки одна за другой, а что с нашей рукой стало!!!Финал, титры. И возникает главный вопрос: а где вы были раньше?Визуально Replaced — это прорыв на 200%. Геймплейно — игра балансирует между хорошо и посредственно. В первую очередь из-за рваного повествования и растянутого хронометража. Впечатление такое, что Sad Cat Studio хотели использовать все свои наработки, мол, чего добру пропадать, красиво же. Однако эта красота пуста, лишена впечатлений. Хочется взять в руки ножницы и отрезать половину бесполезной беготни, немного поработать над боевкой, все распределить равномерно и получить насыщенное приключение часов на пять. Возможно, что-то подрихтуют патчами, но кардинальных перемен ждать не стоит. Лично я не испытываю сожалений, что дошел до финала, но и восторга не испытал. Кому стоит играть? Влюбленным в эстетику киберпанка с достойным запасом терпения.