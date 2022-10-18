Обзор игры Scorn: шедевр, который вы не увидите

Спустя долгие восемь лет разработки, свет увидело творение сербской студии Ebb Software. Игра в жанре классического survival horror проведет сквозь мир, созданный на основе видений швейцарского художника Ханса Рудольфа Гигера. Сквозь мир, которого не существует и лучше бы не существовало в нашей вселенной.
Прикованное густой багровой массой тело, поверхностно напоминающее человеческий образ, лежало среди разлагающихся пустошей. Руки были окутаны сотнями тонких наростов, медленно поглощающих существо. Один за другим зашевелились пальцы. На лице прорезались белки глаз. Зрачки нервно забегали, осознав, что жизненный цикл еще не завершен. Разум инстинктивно подал импульс в попытках собственного спасения.
Оторвавшись от паразитирующей почвы, взгляд устремился на величественное сооружение, едва видневшееся сквозь песчаные вихри пустыни. Дрожащая рука потянулась к храму, как к чему-то заветному и очень далекому. Изможденное существо, ползло вперед по острым осколкам камней. Под ногами раздался треск и почва с грохотом обрушилась в бездну.
Такими настроениями нас приветствуют сербы в первые минуты долгостроя Scorn.
Дети и отецИдея игры возникла еще в 2014 году. Четыре человека, одержимые порывом явить свое творение миру, представили несколько концептов проекта. Однако попытка собрать денег на разработку через Kickstarter так и не увенчалась успехом. Идея оживить биомеханические миры не угасла благодаря заинтересованным инвесторам, а в последствие и поддержке Microsoft. Игра вышла даже раньше намеченного релиза — 14 октября 2022 года.
ПрезрениеТакое название получила Scorn, если перевести ее с английского на русский. Название себя вполне оправдывает. Визуальная составляющая игры вызовет искренний восторг у ценителей работ Гигера и неподдельную оторопь у людей, не углублявшихся в его творчество. Мир, в который нас погрузили разработчики, «от и до» живой. Правда не в привычном понимании. Пройдя первый коридор, мы осознаем, все что нам предстоит видеть — это извращенная анатомия, созданная неизвестным архитектором.
Просто попробуйте представить место, в котором вы существуете без условного разделения на привычные материи.
После принятия места, в котором мы очутились и предположения, что предстоит впереди, наступает презрение.
ПутьПовествование в Scorn имеет непривычную для современного игрока концепцию. Персона пробуждается/рождается, очутившись в столь странном месте, и просто идет вперед без уточнения цели. Создатели постарались воссоздать атмосферу внезапного существования. Мы попадаем в мир, о котором, по идее, ничего не знаем. Здесь нет записок на человеческом языке, потому что он вряд ли существовал или сохранился. Стрелка навигации не покажет, куда идти, а на экране не всплывет подсказка, как лечиться. В той жизни такого не бывает — ты все познаешь сам.
Непонимание сущностиПо жанру Scorn представляет забытого представителя survival horror. Геймплей состоит из головоломок, сменяющихся боевыми сценами. Большинство критиков оценили графическую часть игры, и она действительно выглядит просто великолепно. Однако масса именитых зарубежных изданий поругали сербов за слишком сложные загадки и боевую систему. Первые часы действительно могут отпугнуть игрока.
Процесс происходит крайне не спешно и вязко, а над первой задачкой можно задуматься на долгое время. Лично у меня на собирание пятнашек ушло около двух часов, что я сам счел за издевательство. Но стоит раскусить первую преграду и понимаешь, что это не игра сложна, а просто ты привык к тому, что тебя ведут за ручку.
Звук в Scorn — отдельный персонаж. Сам герой молчалив по одной простой причине — у него нет рта. В качестве саундтрека выступает мрачный протяжный эмбиент из глубин космоса или бездны океана с протяжным шорохом ветра пустыни. Все вокруг издает скользкие хлюпающие звуки, урчания и внутриутробный гул. Понять среди этого фона, кто враг, а кто просто безобидное окружение очень сложно.