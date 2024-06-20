Огромный игровой мир, уникальные достижения и розыгрыш подарков: что ждет игроков в рамках глобального запуска Tarisland 21 июня

Глобальный запуск бесплатной кроссплатформенной фэнтезийной MMORPG-игры Tarisland состоится 21 июня. В ней игроки смогут исследовать прекрасный волшебный мир, наполненный богатым сюжетом, и насладиться уникальным игровым процессом. Игра будет доступна пользователям ПК, а также владельцам Android, iOS и АРК.
Мир Tarisland открывает свои двери для искателей приключений
Каждый игрок, скачавший игру, получит питомца-кота при входе в игру. Игроки, прошедшие предварительную регистрацию до запуска игры, также получат питомца-щенка и уникального маунта – единорога.
● девять классов персонажей, среди которых Воин, Паладин, Рейнджер, Варвар-боец, Бард, Жрец, Маг, Теневой мечник и Ловец душ. Для каждого класса предусмотрено по 2 специализации и уникальной ультимативной способности;
● пять подземелий для прохождения группой, состоящей из пяти игроков, восемь рейдовых боссов для десяти игроков, и множество PvE-режимов;
● несколько уровней сложности для каждого подземелья, делающие их доступными для игроков на различных устройствах с разным стилем прохождения. Ценность наград также растет вместе с уровнем сложности;
● PvP-режим «Арена», а также различные виды досуга, такие как рыбалка и парки развлечений;
● неповторимые боссы, обладающие уникальными механиками ведения боя, а также встроенный счетчик урона в секунду (DPS), позволяющий вести статистику эффективности боя;
● более сотни обликов и маунтов, которые можно получить за вход в игру и выполнение заданий.
Одновременно с запуском игры в Tarisland также стартует Легендарный Чемпионат Подземелий, который продлится с 21 июня по 31 июля и будет состоять из двух этапов. На первом этапе чемпионата пользователи смогут выиграть ценные подарки, среди которых ноутбук Alienware, Poco Phone X6 Pro, клавиатура Razer BlackWidow, а также ряд внутриигровых наград на сайте, выполнив увлекательные задания – всего у игроков будет 16 попыток.
В рамках второго этапа пользователи будут состязаться друг с другом в скоростном прохождении подземелий и убийстве уникальных рейдовых боссов. Второй этап стартует вместе с открытием доступа к первому подземелью – ориентировочно 10 июля. Игроки, вошедшие в топ-100 по скорости убийства каждого босса, получат уникальные звания, достижения и внутриигровые награды, а за убийство последнего – всесокрушающего Дракона Скверны – карты Ozon на сумму от 15 до 300$ в зависимости от занятого места. В случае одинакового времени выполнения задания у двух игроков, в таблице лидеров приоритет будет отдан тому, кто убил босса первым.
Предварительное скачивание игры станет доступно 20 июня в 5:00 по московскому времени. Восточноевропейский сервер откроется 21 июня в 10:00. Скачать игру можно по ссылке.
ПК
Минимальные системные требования:
● ОС — Windows 10 64-bit;
● Процессор — CPU i5;
● Видеокарта — GTX 750;
● ОЗУ — 8GB;
● Накопитель — 40 ГБ SSD и более.
Рекомендованные системные требования:
● ОС — Windows 10 64-bit;
● Процессор — CPU i5;
● Видеокарта — GTX 1060;
● ОЗУ — 16GB;
● Накопитель — 40 ГБ SSD и более.
Android
Минимальные системные требования:
● Процессор: Snapdragon 660 / Kirin 950 и выше
Рекомендованные системные требования:
● Процессор: Kirin 985 / Snapdragon 865 / Dimensity 1200 и выше
iOS
Рекомендованные системные требования:
● iPhone 8 или выше
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым