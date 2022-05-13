Пасхалка стартового экрана PlayStation 2 наконец разгадана

Первое, что мы видим при загрузке PlayStation 2, похожие на небоскребы башни. Геймеры разгадали по какой причине их количество, и высота увеличиваются.Многие владельцы PlayStation 2 помнят абстрактный рисунок при запуске консоли. Если быть точнее, кубические формы появляются не сразу. По мере прохождения игр их количество возрастает. Кто-то это замечал, а кому-то не терпелось запустить любимую игру и такие детали могли остаться незамеченными. Однако росло не только количество башенок, но и их высота.Ранее считалось, что трехмерные модельки генерируются на основе количества сохранений на карте памяти. Частично это так, но есть еще один любопытный факт. Каждая запущенная игра выстраивала новый столбик. Сначала он был совсем невысоким, но чем чаще запускать игру, тем выше он становился. Однако переиграв в несколько десятков тайтлов, совсем не значит, что весь экран будет застроен синеватыми небоскребами.Разработчики отвели пасхалке определенное количество элементов. Когда их лимит достигнут, консоль начинает удалять старые башни, игры которых давно не запускались. Вся эта информация действительно хранится на карте памяти, но совсем не в сохранениях, как принято было считать. Ради такой забавы Sony выделила отдельное место для нее. Даже если хранилище сэйвов будет очищено, на отображение построек это не повлияет. Но если вставить в приставку новую карту памяти, экран вновь будет полностью чистым.