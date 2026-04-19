Павел Дуров назвал 15 видеоигр, которые привели его к успеху

Артем


По словам создателя Telegram, эти тайтлы развивают стратегическое мышление и умение управлять рисками.

Обмен геймерским опытом произошёл в соцсети X между директором криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом и основателем Telegram Павлом Дуровым. Последний упомянул свыше десятка видеоигр, которые, по его мнению, повлияли на его стратегическое мышление в бизнесе.

«Я играл во все классические стратегии 90-х — Warcraft 2, Command & Conquer, Transport Tycoon, Capitalism, Age of Empires, Civilization, Heroes of Might & Magic, SimCity, X-Com, Master of Orion, Total Annihilation, Myth, Majesty, Caesar, Krush, Kill ’n Destroy — даже выигрывал деньги на местных турнирах StarCraft. Эти игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками.[...] «Казаки», как и Majesty, вышла в 2000 году — то есть не в 90-х, но мне понравились обе. Majesty вдохновила меня награждать за поиск багов и запускать конкурсы по дизайну и программированию», — вспоминает Павел Дуров.



 Также Дуров поставил в один ряд Caesar и Anno 117. Предприниматель не впервые рассказывает о любви к видеоиграм, однако столь подробный список стратегий ранее не раскрывал.
Источник: X
X
Комментарии (3)

Arnerri
Народ, подскажите, почему на ифоне не загружаются статьи в айгудс?
2 часа назад в 16:06
kardigan
kardigan Arnerri
Да всё гуд братан. Все грузится и читается🤣
час назад в 17:21
Gabriel
Да не, это не игры привели Дурова к успеху, а его брат Колька.
Тихий гений живущий в придуманном им мире.
2 минуты назад
