PlayStation 5 Pro будет в два раза мощнее современной консоли

Артем
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Ожидается, что улучшенная версия получит прирост производительности гибридного процессора и сможет запускать игры в 4K-разрешении с полноценной трассировкой лучей.

Об этом заявляет инсайдер с YouTube-канала RedGamingTech. По его словам производительность PlayStation 5 Pro увеличится на 50%, благодаря 96 Render Output Units и 23,04 терафлопс вместо 10,28, как у текущей PS5. Также Sony внедрит собственный восьмиядерный процессор Zen 4 на базе архитектуры RDNA 3 или RDNA 3.5, который может быть создан по техпроцессу TSMC 5 нм или даже 4 нм, а процессор и графический чип прибавят в тактовой частоте. 

Предполагаемые характеристики PS5 Pro:

  • 8 ядерный процессор Zen 4;
  • 30 WGP RDNA 3 или 3,5 (возможно, не все будут активны);
  • 16 модулей памяти GDDR6 и дополнительная память GDDR5
  • Повышенные тактовые частоты CPU и GPU (возможно, более 3,6 ГГц для CPU и более 2,7 ГГц для GPU)
  • Улучшенный SSD;
  • 96 ROPS (Render Output Units)
  • TSMC 5 нм или 4 нм (более вероятно, что 5 нм).

Точная дата релиза PS5 Pro пока держится в секрете. По заверению инсайдера Тома Хендерсона, ждать консоль следует не ранее конца следующего года.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Игры под это не забудьте выпустить, а то железо железом, а игры пару демо версий выпустят и будут хорохорится ))
18 минут назад
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+4747
Carter_Mayers
Отличная новость, хочется уже новинок, да и пусть про встроенный SSD на 2TB не забудут. Времени ещё автономной работы геймпаду добавить тоже. Тогда будет реально классная консоль, которую купят миллионы и дефицита пусть больше не допускают тоже
минуту назад
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