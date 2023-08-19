PlayStation 5 Pro будет в два раза мощнее современной консоли

8 ядерный процессор Zen 4;

30 WGP RDNA 3 или 3,5 (возможно, не все будут активны);

16 модулей памяти GDDR6 и дополнительная память GDDR5

Повышенные тактовые частоты CPU и GPU (возможно, более 3,6 ГГц для CPU и более 2,7 ГГц для GPU)

Улучшенный SSD;

96 ROPS (Render Output Units)

TSMC 5 нм или 4 нм (более вероятно, что 5 нм).

Ожидается, что улучшенная версия получит прирост производительности гибридного процессора и сможет запускать игры в 4K-разрешении с полноценной трассировкой лучей.Об этом заявляет инсайдер с YouTube-канала RedGamingTech. По его словам производительность PlayStation 5 Pro увеличится на 50%, благодаря 96 Render Output Units и 23,04 терафлопс вместо 10,28, как у текущей PS5. Также Sony внедрит собственный восьмиядерный процессор Zen 4 на базе архитектуры RDNA 3 или RDNA 3.5, который может быть создан по техпроцессу TSMC 5 нм или даже 4 нм, а процессор и графический чип прибавят в тактовой частоте.Предполагаемые характеристики PS5 Pro:Точная дата релиза PS5 Pro пока держится в секрете. По заверению инсайдера Тома Хендерсона, ждать консоль следует не ранее конца следующего года.