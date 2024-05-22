PlayStation готовится покорять мобильные игры

На это намекает соответствующая вакансия на официальном сайте. Компании требуются опытные специалисты по разработке, продвижению и поддержке безопасности в сфере мобильного гейминга.
Согласно описанию вакансии, PlayStation Studios Mobile ищет опытного инженера-программиста для создания собственной платформы, а также публикации и управление бесплатными мобильными играми.
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Сотрудник, занимающий эту должность, возглавит разработку, интеграцию продуктов, и обязан поддерживать стандарты качества PlayStaton на должном уровне. Работать предстоит вместе с внутренними командами, а созданные тайтлы, скорее всего, будут привязаны к экосистеме консоли.
Можно предположить, что таким образом PlayStation, как ведущая среди консольных платформ, готовится борьбе за рынок мобильных развлечений. Это был бы логичный шаг, поскольку в этом месяце президент Xbox Сара Бонд подтвердила, что магазин мобильных игр от Microsoft планируют запуститьуже в июле.