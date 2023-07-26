PlayStation лишилась еще одного эксклюзива. Ratchet & Clank: Rift Apart вышла на ПК

Спустя два года консольный эксклюзив от Sony стал доступен пользователям ПК. Приключенческий экшен переведен и озвучен на русский язык, но не доступен для официальной покупки в России.
Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart состоялся сегодня, 26 июля на платформах Steam и Epic Games Store. Игра не доступна для российских игроков, поэтому цена в рублях не указана. За рубежом новинку оценили в 60 евро. Ранее 16-я часть фантастической адвенчуры была эксклюзивом для PlayStation. Ни одна из частей серии не была портирована на ПК.
Главной технологической особенностью отмечалось моментальная и бесшовная загрузка локаций, которая по словам Sony была доступна только на консолях нового поколения, благодаря высокоскоростному SSD-диску pci 4×4. Позже выяснилось, что его наличие все же необязательно. Более того, ПК-версия получила поддержку технологии DirectStorage 1.2, декомпрессии данных с помощью графического процессора, адаптивного стриминга и трассировки лучей для затенения объектов, в тот момент как PS5 вытягивает только трассировку отражений.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
По её сюжету, Рэтчет и Кланк путешествуют по измерениям, чтобы остановить своего заклятого врага, доктора Нефариуса. В ходе приключения Рэтчет встречает девушку-ломбакса по имени Ривет, которая вступает в их ряды. Вместе герои пытаются остановить злодея, который собирается завоевать другие реальности.
Системные требования:
Операционная система: Windows 10 и выше;
Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100;
Оперативная память: 8 ГБ;
Видеокарта: уровня NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;
Место на жестком диске: 75 ГБ.