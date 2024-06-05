PlayStation пытается «стереть» лживые обещания игрокам, но те заметили хитрость

Упоминание одной из главных фишек консоли PlayStation 5 исчезло с коробки. На это обратили внимание пользователи Reddit.
На старте продаж PS5 игрокам обещали поддержку сверхвысокого разрешения 8K. Об этом заявляли представители компании, а логотип, обещающий высочайшее качество картинки, красовался на коробке с консолью. Рекламный ход сработал и многие геймеры надеялись, что делают покупку с прицелом на будущее, поскольку ни контента, ни игр в столь высоком разрешении толком не было. Спустя почти пять лет существования PlayStation 5 так ничего не изменилось. Большинство игр поддерживают разрешение 4K 60 fps и в редких случаях частота кадров достигает отметки 120.
Теперь Sony пытается избавиться от пустых обещаний и удалила логотип 8К с коробок PS5 Slim последней ревизии. Однако на более старых выпусках его все еще можно найти. Изменения можно заметить на изображениях, размещенных на официальном сайте компании.
Некоторые участники обсуждения полагают, что логотип вновь появится с выходом более мощных моделей PS5 Pro, анонс которых может состояться в конце этого года.
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