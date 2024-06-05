ПМЭФ 2024

PlayStation пытается «стереть» лживые обещания игрокам, но те заметили хитрость

Артем
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Упоминание одной из главных фишек консоли PlayStation 5 исчезло с коробки. На это обратили внимание пользователи Reddit. 

На старте продаж PS5 игрокам обещали поддержку сверхвысокого разрешения 8K. Об этом заявляли представители компании, а логотип, обещающий высочайшее качество картинки, красовался на коробке с консолью. Рекламный ход сработал и многие геймеры надеялись, что делают покупку с прицелом на будущее, поскольку ни контента, ни игр в столь высоком разрешении толком не было. Спустя почти пять лет существования PlayStation 5 так ничего не изменилось. Большинство игр поддерживают разрешение 4K 60 fps и в редких случаях частота кадров достигает отметки 120. 

Теперь Sony пытается избавиться от пустых обещаний и удалила логотип 8К с коробок PS5 Slim последней ревизии. Однако на более старых выпусках его все еще можно найти. Изменения можно заметить на изображениях, размещенных на официальном сайте компании.  

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Некоторые участники обсуждения полагают, что логотип вновь появится с выходом более мощных моделей PS5 Pro, анонс которых может состояться в конце этого года.

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Источник:
Reddit
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Комментарии

+398
den3221
Что то сони совсем х….й курс держат!
Вчера в 23:58
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