Налетай: 45 топовых игр в Steam со скидкой до 90%

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Признанные хиты



Самая щедрая распродажа от Valve в самом разгаре. И это вовсе не переклейка ценников, как привыкли делать горе-маркетплейсы накануне «Черной пятницы», а реальная возможность затариться кучей годных тайтлов. Десяток игр за косарь? Легко! А вот что сложнее — найти что-то вкусное на бескрайних просторах Steam. Собрали для вас самые выгодные предложения на любой геймерский вкус: от высокооцененных хитов до инди и классики.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Брутальный, кровавый и безумно красивый симулятор зачистки ландшафта от тиранидов. Настоящая ода величию Императора с тяжелыми бензомечами в руках и доблестью в сердце.

• Цена: 959 руб (вместо 3199 руб)





Dispatch

Хитовый супергеройский интерактив, где вы примерите наушники диспетчера службы спасения. Каждое решение и вовремя сказанное слово здесь буквально отделяет жизнь от смерти каждого из участников команды.

• Цена: 880 руб (вместо 1100 руб)





Sons of the Forest

Напряженный симулятор выживания, в котором предстоит строить жилье, добывать ресурсы и исследовать недружелюбную местность, пока пока голодные желудки аборигенов не добрались до вас первыми.

• Цена: 330 руб (вместо 1100 руб)





Quantic Dream Collection

Мощнейший пак от Дэвида Кейджа для любителей прожимать кнопки в нужном порядке. Четыре культовых интерактивных киношедевра: Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, где каждая ошибка отразится на финале игры.

• Цена: 603 руб (вместо 6071 руб)





Wreckfest

Гонки без правил от создателей культовой FlatOut, которые утолят жажду разрушений до последней капли. Крушите чужие тачки и дрифтуйте на газонокосилках, превратите все, у чего есть колеса в груду металлолома.

• Цена: 119 руб (вместо 1199 руб)





Scorn

Интерактивная прогулка по ожившим кошмарам Гигера. Мир вокруг вас шевелится, истекает слизью и выглядит максимально мерзко, но оторваться от этой мрачной эстетики просто невозможно.

• Цена: 89 руб (вместо 899 руб)





The Alters

Научно-фантастический выживач, где ради спасения на незнакомой вам планете приходится создавать альтернативные копии самого себя. Будьте готовы вступать в жаркие споры с собственным эго и делать сложные моральные выборы.

Цена: 755 руб (вместо 1510 руб)





Warhammer 40,000: Rogue Trader

Масштабная партийная тактика, где можно стать легальным пиратом на службе Императора, казнить за косой взгляд и любое проявление ереси.

• Цена: 639 руб (вместо 1599 руб)





A Plague Tale Bundle

Пронзительная дилогия о выживании брата и сестры в антураже средневековой чумы. Готовьтесь искать укромное местечко от зорких глаз инквизиции и управлять океанами голодных крыс.

• Цена: 949 руб (вместо 3799 руб)





Dead as Disco

Стильный и безумный, сияющий неоном битемап для тех, у кого есть чувство ритма. Настоящая проверка для ваших рефлексов под качающий саунд.

• Цена: 840 руб (вместо 1050 руб)





Trail Out

Духовная наследница FlatOut от отечественных разрабов, где физика аварий возведена в абсолют, а водители вылетают через лобовое стекло с грацией олимпийских чемпионов.

• Цена: 239 руб (вместо 599 руб)





Control Ultimate Edition

Мистический экшен от создателей «Макса Пэйна» и «Алана Уэйка». В мире, где физика и логика — лишь условность, глава Федерального Бюро Контроля Джесси Фэйден идет на поиски брата.

• Цена: 224 руб (вместо 1499 руб)





Disco Elysium - The Final Cut

Гениальная РПГ про копа-алкоголика, потерявшего память. Лучшие тексты в индустрии, где прислушаться к голосу собственной шизы или галстуку — полезная практика, которая не раз спасет вам жизнь.

• Цена: 155 руб (вместо 1550 руб)





The Outlast Bundle

Идеальный способ проверить прочность своих нервов, в окружении самых отбитых маньяков и жертв экспериментов, далеких от принципов гуманизма. Камера ночного видения и укромные уголки зданий — единственный способ выжить.

• Цена: 773 руб (вместо 2776 руб)





The Invincible

Безумно красивый ретрофутуристический детектив по мотивам романа Станислава Лема. Философская фантастика о том, что космос не всегда рад человеку.

• Цена: 119 руб (вместо 1199 руб)

Бессмертная классика





Black Mesa

Образцовый ремейк первой Half-Life, созданный фанатами с благословения Valve. Гордон Фримен, монтировка и культовый комплекс «Черная Меза» в современном обличии.

• Цена: 142 руб (вместо 720 руб)





Killing Floor 2

Мясной кооперативный шутер, не теряющий актуальности по сей день. Заряжайте дробовики, включайте тяжелый металл и шинкуйте волны мутантов в компании друзей.

• Цена: 89 руб (вместо 899 руб)





Postal 2 Collection

Квинтэссенция безумия и черного юмора и форменного хаоса. Игра, где обычный поход за молоком непременно обернется пальбой, взрывами и апокалиптическим дождем из кошек.

• Цена: 60 руб (вместо 500 руб)





Alan Wake

Психологический триллер в духе Стивена Кинга. Ступайте по сюжету собственной книги, вооружившись фонариком — выжигателем тьмы из одержимых жителей туманного городка.

• Цена: 82 руб (вместо 549 руб)





Darksiders Genesis

Бодрый изометрический слэшер, в котором всадники Апокалипсиса лихо зачищают преисподнюю от демонов. Отличный вариант для игры с другом.

• Цена: 149 руб (вместо 999 руб)





Космические рейнджеры 2 HD: Революция

Легендарная отечественная игра, сочетающая в себе текстовые квесты, стратегию и космосим. Живой мир, который прекрасно себя чувствует без всякого онлайна и мультиплеера.

• Цена: 82 руб (вместо 550 руб)





Serious Sam HD: The First Encounter

Классика спинномозговых шутеров в высоком разрешении. Зажимайте гашетку, бегите назад и отстреливайте тысячи безголовых камикадзе под их фирменный крик и бодрый металлический саундтрек.

• Цена: 24 руб (вместо 249 руб)





BloodRayne: Terminal Cut Bundle

Дилогия харизматичной дампирши в кожаном корсете с двумая очень серьезными аргументам — наручными лезвиями, конечно же. Привет из золотой эпохи слешеров, про истребление кровососущих нацистов, с одной из самых будоражащих героинь на первых ролях.

• Цена: 230 руб (вместо 576 руб)





Мор. Утопия HD Edition

Уникальный симулятор выживания в степном городке, охваченного заразой. Тяжелая, депрессивная, но невероятно затягивающая театральная постановка, где ваш главный враг — неумолимо текущее время.

• Цена: 49 руб (вместо 490 руб)





Shadow Warrior

Ураганный перезапуск олдскульного шутера с Ло Вангом в главной роли. Кромсайте демонов катаной, стреляйте с двух рук и слушайте тонны пошлых шуточек.

• Цена: 110 руб (вместо 1100 руб)





Stronghold HD

Культовая стратегия в средневековом сеттинге, подарившая нам вечные мемы про пустеющую казну и милорда, роль которого вам и придется взвалить на свои плечи.

• Цена: 29 руб (вместо 149 руб)





Devil Came Through Here Trilogy

Мрачная, депрессивная, но глубокая хоррор-антология квестов с уникальным визуальным стилем. Каждая из историй — воплощение хтонической безысходности о жизни, смерти, одиночестве и поиске смысла человеческого существования.

• Цена: 185 руб (вместо 946 руб)





Дальнобойщики 2

Легенда российских компов из 00-х теперь в Steam. Доставляйте грузы, воюйте с рэкетирами, уходите от вертолетов мафии под легендарный саундтрек группы «Ария».

• Цена: 144 руб (вместо 240 руб)





Super Meat Boy

Хардкорный платформер, о спасении девочки-пластыря мясным пареньком, который заставит ваши пальцы страдать, а геймпад и клавиатуру — ближе познакомиться со стенкой.

• Цена: 47 руб (вместо 299 руб)





Magicka

Веселая кооперативная игра, где вы комбинируете стихии для создания заклинаний. Главный прикол — в 90% случаев вы будете случайно взрывать и аннигилировать своих же друзей.

• Цена: 139 руб (вместо 599 руб)

Vampire Survivors

Копеечный шедевр с банальным управлением, за который сел на пять минут, а оторвался на закате. Вы просто ходите по экрану, толпы нежити зрелищно лопаются вокруг вас, а перки складываются в ультимативное орудие истребления всего сущего на экране.

• Цена: 150 руб (вместо 200 руб)





REPLACED

Невероятно стильный 2.5D-платформер в сеттинге мрачного киберпанка от беларусских авторов. Пиксель-арт с намеком на ретро в связке с современным освещением делает картинку круче многих ААА-проектов.

• Цена: 568 руб (вместо 710 руб)





The Binding of Isaac: Rebirth

Эталонный рогалик, бесконечная реиграбельность, тонны безумных комбинаций предметов и очень специфический юмор.

• Цена: 93 руб (вместо 499 руб)





Hotline Miami Collection

Адреналиновый топ-даун экшен в одно касание. В этой психоделической, кровавой и безумно стильной дилогии большинство противников отправляются на тот свет после первого тычка или выстрела. Плохая новость — вы тоже.

• Цена: 248 руб (вместо 1522 руб)





Don't Starve Together

Готический выживач, где все живое и не живое против вас: обитатели жаждят вас сожрать, а темнота забрать в свое небытие. Чтобы этого не случилось, собирайте ягоды, укрепляйте базу и, главное, не забудьте покормить костер парой поленьев.

Цена: 34 руб (вместо 349 руб)





Bendy and the Dark Revival

Жуткий хоррор с закосом под старую диснеевскую анимацию. Блуждайте по заброшенной чернильной студии и спасайтесь от оживших мультяшных кошмаров.

• Цена: 84 руб (вместо 849 руб)





Carrion

Иммерсивный 2D-хоррор, где вы и есть опасность. Станьте плодом эксперимента, вышедшего из под контроля, поглотите всех обитателей научной базы, чтобы обрести свободу и шанс захватить мир.

• Цена: 71 руб (вместо 710 руб)





Barotrauma

Симулятор выживания на подводной лодке в ледяных океанах Европы. Идеальная игра, если всегда мечтали застрять на дне по вине нерадивого механика, пока экипаж отбивался от порождений морской бездны.

• Цена: 550 руб (вместо 1100 руб)





Hollow Knight: Silksong

Долгожданное продолжение культовой метроидвании, которое фанаты ждали целую вечность. Новые земли, акробатический геймплей за Хорнет и тонны боссов. Настоящий вызов даже для самых хардкорных игроков.

• Цена: 532 руб (вместо 710 руб)





Brotato

Продвинутый клон Vampire Survivors, где вы играете за до кожуры вооруженную картофелину, способную носить с собой до шести видов оружия одновременно. Драйвово, залипательно и крайне аддиктивно.

• Цена: 120 руб (вместо 200 руб)





Hatred

Скандальный изометрический шутер про мизантропа, который вышел на улицы вершить свой личный апокалипсис. Мрачно, жестоко и очень серо.

• Цена: 38 руб (вместо 154 руб)





Darkwood

Атмосферный хоррор с видом сверху, который пугает без скримеров. Днем вы исследуете зловещий мутировавший лес, а ночью баррикадируетесь в доме и считаете секунды до отступления угрозы по ту сторону стены.

• Цена: 99 руб (вместо 499 руб)





The Witness

Dark Souls от мира головоломок от загадочного Джонатана Блоу. Игра, которая заставит вас громко скрипеть извилинами, рисовать схемы на листочках, в перерывах между философскими рассуждениями и созерцанием невероятно красивого острова.

• Цена: 139 руб (вместо 699 руб)





RUINER

Брутальный киберпанк-экшен с видом сверху. Кинетический геймплей, яростные перестрелки, стилевый прикид и постоянный приказ «Убей босса!» в вашей голове.

• Цена: 71 руб (вместо 710 руб)





Loop Hero

Уникальная смесь карточной стратегии, рогалика и пиксельной «самоиграйки». Вы не управляете героем напрямую, а отстраиваете мир вокруг его цикличного маршрута, что создает множество уникальных комбинаций как в помощь игроку, так и во вред.

• Цена: 110 руб (вместо 550 руб)