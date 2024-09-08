Подробности GTA VI огорчили игроков. С ПК-версией так совсем беда

Известный инсайдер поделился новой информацией о выходе игры.
В своем X-аккаунте billsyliamgta рассказал о беседе с сотрудниками двух студии Rockstar Games. По их словам, создание игры затянется, и консольный релиз перенесут с осени 2025 года на начало или середину 2026 года.
Владельцам ПК придется запастись терпением — к ним GTA 6 дотянется спустя 1-1,5 после релиза на Xbox и PlayStation.
Данная информация пока не подтверждалась создателями игры и ее можно считать слухом.
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