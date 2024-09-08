Подробности GTA VI огорчили игроков. С ПК-версией так совсем беда

Артем
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Известный инсайдер поделился новой информацией о выходе игры. 

В своем X-аккаунте billsyliamgta рассказал о беседе с сотрудниками двух студии Rockstar Games. По их словам, создание игры затянется, и консольный релиз перенесут с осени 2025 года на начало или середину 2026 года. 

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Владельцам ПК придется запастись терпением — к ним GTA 6 дотянется спустя 1-1,5 после релиза на Xbox и PlayStation. 

Данная информация пока не подтверждалась создателями игры и ее можно считать слухом. 

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Ранее мы рассказывали, как агрегатор отзывов IMDb опубликовал и быстро удалил дату выхода культовой игры.
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Источник:
X
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Комментарии

+43
woofeer
Никогда не было и вот опять.
Вчера в 21:01
#
Aspard
+595
Aspard
1-1.5 чего? По контексту полагаю года, но кто вас болезных знает.
Вчера в 21:20
#
+632
law Aspard
1-1,5 года как обычно все знают
Сегодня в 01:51
#
tellurian
+1772
tellurian Aspard
Литра водки 🤣🤣🤣
Сегодня в 12:43
#

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