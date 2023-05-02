Показан первый тизер дополнения Atomic Heart. Когда ждать?
Артем Фунтиков —
Создатели из Mundfish представили первые кадры из будущего DLC и намекнули, когда ждать его выхода.
К сожалению, ролик не блещет подробностями. За 30 секунд создатели показывают локацию, которая включена в обновление. Камера всплывает из-под воды, и подводные строения сменяются чем-то похожим на парк. Внизу можно заметить столики со стульями, как в летних кафе, сверху — кабинки с цветущей флорой.
В конце видео появляется информация о выходе — ждать дополнение к Atomic Heart стоит ближе к лету.
Игра от российской студии Mundfish переносит игроков в альтернативную историю CCCР, где роботы-помощники востали против своих создателей. Майору Нечаеву с позывным П-3, предстоит разобраться, кто стоит за восстанием машин и посягает на советскую разработку «Коллектив 2.0».
Наш главный редактор Георгий Лямин полностью прошел игру и поделился своим впечатлением в подробном и красивом обзоре. Также вы можете скачать обои с локациями из Atomic Heart и её персонажами на свой смартфон.
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