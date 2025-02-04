Показаны первые кадры Battlefield 6. Что известно о новом шутере?

EA запускает Battlefield Labs для тестирования новой части игры и поделилась свежим тизером.
На старте теста геймерам будут доступны режимы «Захват и «Прорыв», а все внимание будет нацелено разрушение окружения. Следом пройдет балансировка вооружения, гаджетов и транспорта.
В игре снова появится одиночная кампания, которую убрали в Battlefield 2042. EA обещает оставить современный сеттинг, как в Battlefield 3 и 4, и добавить масштабные природные катаклизмы. Кроме того, вернется Battlefield Portal — режим, где смешиваются эпохи разных частей серии, а правила боя выбирают игроки.
Разработкой занимаются сразу несколько студий: DICE (мультиплеер), Motive (сюжетные миссии и карты), Ripple Effect (новые игровые механики) и Criterion (сюжетная кампания).
Регистрация на тест откроется в ближайшие недели для тысяч игроков ПК-версий, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пока регионы ограничены Северной Америкой и Европой. Позже географию обещают расширить, а количество участников увеличить до десятков тысяч.
Новую «баттлу» планируют выпустить до конца 2025 года.