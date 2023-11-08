Популярная игра Stray выйдет на Mac в декабре. Вам точно понравятся приключения котика в мире киберпанка

Фархад
Stray

Студия BlueTwelve Studios наконец-то раскрыла дату выхода популярной игры Stray на macOS. Тайтл появится сразу в Mac App Store и в Steam 5 декабря.

Наконец-то Mac можно считать «геймерскими компьютерами», поскольку с релизом macOS Sonoma у разработчиков игр появились новые инструменты для портирования своих проектов. 



Сама игра о приключениях котика в кибергороде вышла на ПК и консолях в 2022 году. Задача главного героя — разгадать древнюю тайну этого антиутопического мира.

Игру можно будет запустить на всех компьютерах Mac с чипами Apple Silicon всего за $30.
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Источник:
Stray
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