ПМЭФ 2024

Популярный шутер Sniper Elite 4 выйдет на iPhone, iPad и Mac в этом году

Фархад
SE4

Компания Apple анонсировала очередной проект, который скоро будет портирован на iOS и macOS. Речь идёт о тактическом шутере Sniper Elite 4 от студии Rebellion.

Тактический шутер с элементами стелса Sniper Elite 4 вышел ещё в 2017 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а в 2020 его портировали на Nintendo Switch. За эти годы разработчики успели даже выпустить продолжение — Sniper Elite 5, но на платформах Apple она появится только в этом году.

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Интересно, что порт для гаджетов Apple требует более мощного железа. В своем анонсе Rebellion отмечает, что тайтл будет доступен на iPhone 15 Pro/Pro Max,
iPad или Mac с чипами M-серии.

Релиз Sniper Elite 4 на iPhone, iPad и Mac состоится ближе к концу 2024 года.
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Источник:
Rebellion
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