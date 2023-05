Посмотрели PlayStation Showcase 2023: что нас зацепило

Ghostrunner 2

Полная версия PlayStation Showcase 2023

На трансляции Sony представила будущие проекты для консоли PlayStation. Ожидается, что часть из представленных игр посетят и другие платформы.Без лишней болтовни и представлений PlayStation выкатила множество игровых трейлеров, с прицелом на ближайшие два года. Мы собрали самые интересные (по нашему скромному мнению) проекты.Продолжение динамичного экшена в стиле киберпанк от студии One More Level под крылом издателя 505 Games. Трейлер преимущественно состоит из синематиков, но присутствуют и несколько геймплейных кадров.2023 годИгра не выделяется яркой картинкой и сочными цветами, однако её выделяет геймплей. Предположительно, это будет китайская версия Sekiro с элементами стимпанка и восточными единоборствами.: неизвестноПродолжение мистического экшен-хоррора от Remedi (Max Payne, Control), которая расскажет о дальнейшей судьбе писателя Алана Уэйка. Оригинальная игра была пропитана духом книг Стивена Кинга и имела массу отсылок к его произведениям. Судя по геймплейным кадрам, протагонистов будет несколько.17 октября 2023 годаПриключенческий артпроект от Devolver Digital в жанре фэнтези. По трейлеру неясно каким будет игровой процесс, но представленная анимация однозначно впечатляет своей художественностью.: 2024 годЭксклюзив от Squre Enix. Судя по представленному трейлеру, шестнадцатая номерная часть будет значительно мрачнее предыдущих игр серии. Играть предстоит за Клайва Розфилда, Первого Щита Розарии и телохранителя его младшего брата Джошуа, доминанта айкона Феникса.22 июня 2023 годаРемейк третьей части легендарного стелс-экшена от Konami, созданного при участии Хтдео Кодзимы. Игрового процесса не завезли, как и точной даты выхода. Известно, что в августе 2023 года выйдет набор ремастеров оригинальной трилогии MGS.: неизвестноИнди-проект в жанре метроидвания, выполненый в крайне психоделичной стилистике.2024 годОчередная часть знаменитой серии от Ubisoft. В ролике можно показаны сюжетные элементы и игровой процесс со знакомыми по серии убийствами целей и паркуром. Игра станет предысторией Assassins Creed Valhalla и расскажет про молодость Басима.12 октября 2023 годаВерсия приключенческого сурвайвл-хоррора от Capcom для гарнитуры виртуальной реальности.неизвестноСиквел фэнтезийной экшен-RPG от Capcom, первая часть которой отличалась массой уникальных механик и стала своеобразным конкурентом The Elder Scrolls V: Skyrim во времена Xbox 360 и PlayStation 3. Графически проект не блещет, но ожиданий своих стоит.неизвестноВишенкой на торте презентации стал трейлер Человека-паука 2, за которым последовала длинная демонстрация игры. Геймплей до предела наполнен экшеном, который даст фору голливудским фильмам и определенно заставит многих ярых фанатов консолей Xbox и владельцев ПК с завистью взглянуть в сторону PlayStation 5. Это просто надо видеть.: неизвестно