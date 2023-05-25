Посмотрели PlayStation Showcase 2023: что нас зацепило

Артем
nf9M9u1cU9gspcv6DPdCT3xGPVqXulYF.jpg

На трансляции Sony представила будущие проекты для консоли PlayStation. Ожидается, что часть из представленных игр посетят и другие платформы.

Без лишней болтовни и представлений PlayStation выкатила множество игровых трейлеров, с прицелом на ближайшие два года. Мы собрали самые интересные (по нашему скромному мнению) проекты.

Ghostrunner  2

Продолжение динамичного экшена в стиле киберпанк от студии One More Level под крылом издателя 505 Games. Трейлер преимущественно состоит из синематиков, но присутствуют и несколько геймплейных кадров. 


Дата выхода: 2023 год

Phantom Blade Zero

Игра не выделяется яркой картинкой и сочными цветами, однако её выделяет геймплей. Предположительно, это будет китайская версия Sekiro с элементами стимпанка и восточными единоборствами.


Дата выхода: неизвестно

Alan Wake 2

Продолжение мистического экшен-хоррора от Remedi (Max Payne, Control), которая расскажет о дальнейшей судьбе писателя Алана Уэйка. Оригинальная игра была пропитана духом книг Стивена Кинга и имела массу отсылок к его произведениям. Судя по геймплейным кадрам, протагонистов будет несколько.


Дата выхода: 17 октября 2023 года

Neva

Приключенческий артпроект от Devolver Digital в жанре фэнтези. По трейлеру неясно каким будет игровой процесс, но представленная анимация однозначно впечатляет своей художественностью.


Дата выхода: 2024 год

Final Fantasy XVI

Эксклюзив от Squre Enix. Судя по представленному трейлеру, шестнадцатая номерная часть будет значительно мрачнее предыдущих игр серии. Играть предстоит за Клайва Розфилда, Первого Щита Розарии и телохранителя его младшего брата Джошуа, доминанта айкона Феникса.


Дата выхода: 22 июня 2023 года

Metal Gear Solid: Snake Eater

Ремейк третьей части легендарного стелс-экшена от Konami, созданного при участии Хтдео Кодзимы. Игрового процесса не завезли, как и точной даты выхода. Известно, что в августе 2023 года выйдет набор ремастеров оригинальной трилогии MGS.


Дата выхода: неизвестно

Ultros

Инди-проект в жанре метроидвания, выполненый в крайне психоделичной стилистике. 


Дата выхода: 2024 год

Assassins Creed Mirage

Очередная часть знаменитой серии от Ubisoft. В ролике можно показаны сюжетные элементы и игровой процесс со знакомыми по серии убийствами целей и паркуром. Игра станет предысторией Assassins Creed Valhalla и расскажет про молодость Басима.


Дата выхода: 12 октября 2023 года

Residen Evil 4 VR Mode

Версия приключенческого сурвайвл-хоррора от Capcom для гарнитуры виртуальной реальности.


Дата выхода: неизвестно 

Dragons Dogma 2

Сиквел фэнтезийной экшен-RPG от Capcom, первая часть которой отличалась массой уникальных механик и стала своеобразным конкурентом The Elder Scrolls V: Skyrim во времена Xbox 360 и PlayStation 3. Графически проект не блещет, но ожиданий своих стоит.


Дата выхода: неизвестно

Spider-Man 2

Вишенкой на торте презентации стал трейлер Человека-паука 2, за которым последовала длинная демонстрация игры. Геймплей до предела наполнен экшеном, который даст фору голливудским фильмам и определенно заставит многих ярых фанатов консолей Xbox и владельцев ПК с завистью взглянуть в сторону PlayStation 5. Это просто надо видеть.


Дата выхода: неизвестно

Полная версия PlayStation Showcase 2023


0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Найдены явные плюсы пиратских игр. И дело не в халяве
LEGO выпустила шикарный набор с аркадным автоматом Pac-Man. Вы точно захотите себе такой
Вышел эпичный трейлер Diablo IV. Грядёт кошмар

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии