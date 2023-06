Посмотрели Summer Game Fest 23. Что показали

Prince of Persia: The lost crown

Шоу Джеффа Келли уже который год заменяет геймерам E3 — крупнейшую игровую презентацию. Мы посмотрели трансляцию целиком и собрали самые любопытные трейлеры фестиваляПосле ряда переносов компания Ubisoft показала первый трейлер нового «Принца Персии». Сказочный экшен превратился в платформер с боковым видом и рэпчиком. Серия легендарная. Играть в это мы конечно же не будем.: 18 января 2023 года: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Перезапуск самой известной серии файтингов прямиком из детства. Судя по геймплейному трейлеру игра изменилась исключительно визуально, что, впрочем, не так уж и плохо. Также исполнится одно из заветных желаний олдов — Джонни Кейдж получит голос Ван Дама.19 сентября 2023 года.: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Продолжение экшен-RPG, которая всеми силами пытается походить на Diablo. Впрочем, графически игра определенно заслуживает внимания и местами даже превосходит последнее творение Blizzard, только бесплатная. Посмотрим, что будет с донатами.: неизвестно: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Старый добрый реактивный ёжик Соник в современной оболочке. На этот раз никаких трехмерных пространств и открытых миров. Все по канону — быстро, ярко, можно играть в кооперативе.осень 2023 годаPlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК.Корейская интерпретация сказки про Пиноккио в стиле Bloodborn. Мрачно, красиво и наверняка зубодробительно сложно. На то он и соулслайк. За предзаказ откроют доступ к игре на 72 часа раньше. В Xbox Game Pass игра будет доступна в день релиза бесплатно.19 сентября 2023 годPlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Gears of War теперь можно не ждать. Кооператив на троих завезли, игровой процесс — найди 5 отличий. Выглядит брутально и с размахом. Ждем!зима 2023 годаPlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Какая же игровая презентация без зомби-аппокалипсиса. Коммандный шутер от первого лица с ордами мертвецов, грязью и Джоном Карпентером («Нечто») в названии. Фанаты Left4Dead заинтересуются.2024 годPlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Фэнтезийный экшен от 3-го лица от Focus Entertament — издателя Atomic Heart и дилогии Plug Tale. Разработчиками стали Dontnode известные по киперпанк-экшену Remember Me и первым двум частям Life is Strange.конец 2023 годаPlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК.Также на шоу обсуждали Spider-Man 2, релиз которой состоится 20 октября 2023 года, показали несколько вариаций Final Fantasy как для ПК и консолей, так и на мобильные платформы, очень посредственно показали геймплей Alan Wake 2 и несколько проектов от инди-разработчиков.Помимо игр был представлен новый сезон «Ведьмака» и трейлер сериала по мотивам боевых гонок Twisted Metal.