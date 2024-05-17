Появились подробности о долгожданной и загадочной игре Deadlock от Valve

Компания Valve почти завершила разработку игры под названием Deadlock, которая на начальном этапе называлась сначала Citadel, а затем Neon Prime. Инсайдер Gabe Follower поделился информацией о том, что она представляет собой соревновательный экшен от третьего лица, где игроки сражаются командами 6 на 6 на больших картах. В игре будет несколько персонажей с уникальными способностями. Она сочетает в себе фэнтези и стимпанк, также упоминается наличие механик в стиле «защита башни». Судя по опубликованным им скриншотам, Deadlock похожа на смесь Team Fortress 2, Overwatch, Valorant и Dota 2.
Инсайдер Тайлер МакВикер также рассказал на одном из своих стримов, что видел геймплей Deadlock вживую. По его словам, эта игра представляет собой смесь идей, взятых множества популярных игр, в том числе Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Teardown, Plants vs Zombies и Smite. Звучит странно, но многообещающе. Что касается графики, то она будет ближе к Team Fortress 2, нежели чем к Counter-Strike, то есть не столько реалистичная, сколько эффектная и красивая.
Релиз игры, по слухам, запланирован на 2024 год. Возможно, Valve выпустит её этим летом в рамках одной из своих презентаций. Компания пока не определилась с моделью распространения Deadlock, поэтому неизвестно, будет ли игра платной или фримиумной. Сейчас проект проходит тестирование за пределами Valve.
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